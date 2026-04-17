Campanie de vaccinare în Jibou și Pusta

Cu ocazia săptămânii europene a vaccinării, Direcția de Sănătate Publică Sălaj în colaborare cu Crucea Roșie Română – Filiala Sălaj va organiza acțiuni de promovare a sănătății și vaccinare în comunitățile vulnerabile identificate în județul nostru. ​Este vorba despre comunități vulnerabile unde au fost identificați restanțieri în special pentru vaccinarea ROR (un vaccin utilizat pentru a proteja copiii împotriva a trei boli infecțioase grave: rujeolă (pojar), oreion și rubeolă). În Jibou, pe strada Stejarilor, acțiunea se va desfășura în data de 29 aprilie. Mobilizarea va fi făcută în teren iar acțiunea de vaccinare propriu zisă se va efectua în cadrul centrului mobil de vaccinare organizat la sediul Complexului de Servicii Sociale nr. 1 Jibou. Campania va continua în localitatea Pusta, în apropiere de Șimleu Silvaniei, în data de 30 aprilie, la centrul mobil de vaccinare organizat la Școala gimnazială Pustă Vale. ​Acțiunile se vor desfășura între orele 9 – 15. ​

Această inițiativă urmărește să îmbunătățească nivelul de conștientizare cu privire la importanța vaccinării și să încurajeze părinții să-și protejeze copiii împotriva bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare. Vaccinarea copiilor este una dintre cele mai eficiente metode de prevenție pentru boli infecțioase grave care pot duce la complicații severe, dizabilități sau chiar deces. Prin vaccinare, sistemul imunitar învață să recunoască și să combată agenții patogeni fără ca organismul să treacă prin boală reală prevenind astfel infecția și totodată boala și complicațiile ei, reducând riscul de spitalizare și mortalitate. Respectarea administrării vaccinurilor așa cum sunt stabilite în Calendarului Național de Vaccinare asigură instalarea imunității protective anterior expunerii copilului la boală. Prin vaccinarea unui număr suficient de mare de persoane, scade probabilitatea ca boala să se răspândească de la om la om. Se formează astfel o protecție și scade riscul apariției focarelor de boală iar când un număr suficient de oameni devin imuni, se poate ajunge la „imunitate colectivă” sau „imunitate de grup”. Acest lucru ajută la protejarea nu doar a celor vaccinați, ci și, indirect, a celor care sunt mai vulnerabili la boală și care nu pot fi protejați prin vaccinare ca urmare a unor contraindicații temporare sau definitive la vaccinare.

Conform statisticilor publicate pe Portalul European de Informații despre vaccinare, o persoană bolnavă de rujeolă poate infecta la rândul ei între 12 și 18 persoane, o persoană bolnavă de oreion poate infecta în medie 4-7 alte persoane, un bolnav de tuse convulsivă poate infecta între 12 și 17 persoane, iar un bolnav de difterie sau rubeolă poate infecta în medie 6-7 persoane din anturaj. Începând cu anul 2010 s-a înregistrat o scădere progresivă a acoperirii vaccinale, astfel încât, în anul 2024, aceasta a ajuns la 80,8% pentru prima doză și la 69,4% pentru a doua doză de vaccin ROR. Această tendință descendentă este pusă, parțial, pe seama reducerii încrederii populației în beneficiile vaccinării, reflectată prin creșterea numărului de refuzuri parentale privind vaccinarea copiilor.

Vaccinarea reprezintă una dintre cele mai cost-eficiente modalități de a salva vieți și de a promova sănătatea și bunăstarea pe tot parcursul vieții. Calendarul Național de Vaccinare din România este un instrument de prevenție și un program foarte valoros, obiectivul vaccinărilor incluse în Calendarul National de Vaccinare fiind de a proteja sănătatea populației împotriva principalelor boli transmisibile care pot fi prevenite prin vaccinare. ​Aceste boli sunt: rujeola, rubeola și oreionul, hepatita B, tuberculoza, tetanosul, difteria, tusea convulsivă, poliomielita, infecțiile cu Haemophilus influenzae tip B și infecțiile pneumococice. Deși beneficiile vaccinării sunt reale și dovedite, ratele de vaccinare rămân sub nivelurile optime în unele comunități, ceea ce împiedică instalarea „imunității de grup”.