Autoritățile sălăjene spun că virusul Covid-19 ne-ar putea afecta pe toți la un moment dat

Directorul Direcției de Sănătate Publică (DSP) Sălaj, medicul epidemiolog Ligia Marincaș a prezentat, vineri, situația epidemiologică la nivel județului, în cadrul unei conferințe de presă desfășurată la sediul Instituției Prefectului Sălaj. La conferința de presă au participat prefectul Virgil Țurcaș, precum și șefii Poliției și Jandarmeriei Sălaj. Ligia Marincaș a subliniat faptul că ar trebui să ne așteptăm ca toată populația să contacteze, la un moment dat, virusul Covid-19. “Este o chestiune de timp ca populația, sub un model sau altul, să fie afectată de acest coronavirus. Dorința noastră, măsurile pe care le luăm sunt de a învinge în cât mai mare măsură efectele și să planificăm totul astfel încât unitățile sanitare să poată acorda îngrijirile medicale în cazurile de urgență”. Datele prezentate de directorul DSP Sălaj au indicat 1.899 de persoane infectate în Sălaj de la începutul pandemiei și până în prezent (vineri, n.red.), 141 de persoane confirmate în ultimele 24 de ore (de joi până vineri), 762 pacienți declarați vindecați până în prezent, 1.088 cazuri pozitive în prezent, din care 164 de persoane spitalizate la secția de boli infecțioase, secția de pneumologie a Spitalului Județean și în spitalele- suport din Șimleu Silvaniei și Jibou, acesta din urmă fiind declarat spital – suport Covid-19 în cursul zilei de joi. 924 de persoane erau, vineri, declarate cu test pozitiv, o parte au fost deja evaluate, alți pacienți se află în continuare în monitorizare la medicii de familie din județ. Până vineri se înregistraseră în Sălaj 49 de decese ale unor pacienți testați pozitiv și care aveau și boli asociate multiple – 99 la sută dintre ei. Capacitatea de spitalizare este limitată, depindem de externările care se fac într-o zi, ca să putem face internări ale unor pacienți noi. “Nu avem, deocamdată, probleme în secția ATI, am avut în permanență câteva paturi libere în caz de necesitate. Rulajul este însă mare pe această secție, iar personalul face față cu greutate situației actuale. Cele mai multe cazuri erau înregistrate, vineri, în Zalău (47) și Românași (50), restul localităților având, în medie, între două și șase cazuri”, a punctat directorul DSP. Prezent la conferință, adjunctul șefului ISU Sălaj, Lt. Col. Adrian Dobocan a menționat că în cadrul instituției sunt în prezent nouă cadre depistate pozitiv cu noul coronavirus. Ca număr de paturi, autoritățile sălăjene au anunțat că în Secția de Boli Infecțioase din Zalău sunt 62 de paturi, la secția de pneumologie a Spitalului Județean sunt 65, la Spitalul din Șimleu 70 de paturi, iar la Spitalul din Jibou aproximativ 90 de paturi. Autoritățile sălăjene au adresat un apel ferm cetățenilor, îndemnând la respectarea cu strictețe a măsurilor luate, la purtarea măștii în spațiile închise, dar și pe stradă, acolo unde a fost luată această măsură, respectarea măsurilor de igienă etc.

