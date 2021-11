Un sălăjean a realizat în curtea casei o replică în mărime naturală a celebrei „Pietà”, capodopera lui Michelangelo

O copie în mărime naturală a celebrei Pietà, capodoperă sculpturală creată de Michelangelo, a fost realizată de un sălăjean în curtea casei sale din satul Bozna. Virgil Stanciu a folosit un bloc de marmură cu o greutate de aproximativ 30 de tone. Sălăjeanul a început lucrarea în anul 2006 și spune că sculptura este viața sa.

Pe Virgil Stanciu l-am întâlnit cu ani în urmă. Are o privire blândă, o voce gravă, iar mâinile sale simt uneori ceea ce pentru mulți este imposibilul. Acum, Virgil se află la Milano unde muncește în construcții. I-am cerut un interviu. Mi-a răspuns prompt. Povestea lui Virgil Stanciu este simplă, iar pentru unii dintre noi poate fi o lecție de viață. A rămas de timpuriu fără tată, a urmat o școală de arte, dar pasiunea pentru sculptură l-a dus cu gândul în toate colțurile lumii. De-a lungul timpului a fost invitat la nenumărate evenimente artistice, a fost căutat de case de licitații, totul datorită talentului său. Când am în curtea sa, primul lucru care mi-a atras atenția a fost un bloc mare de marmură. M-am apropiat și mi-am dat seama că acel bloc este de fapt o operă de artă. „Este o copie e operei Pietà, lucrare realizată de Michelangelo. Numai că ceea ce ați văzut dumneavoastră este Pieta din Bozna. Am realizat această lucrare din marmură de Rușchița, este în mărime naturală, are o greutate de aproximativ cinci tone și încă nu este finalizată. Am început în anul 2006 la această sculptură și încă mai am de lucru la finisaje, la detalii. Inițial, blocul de marmură a avut aproximativ 30 de tone, dar tot am dat jos, tot am eliminat. Cum spunea Michelangelo, Pieta exista, era făcută și am dat jos numai ce nu era bun. Sculptura este viața mea și de asta m-am încumetat să realizez această lucrare. Din păcate, n-am reușit să trăiesc din artă, din ceea ce îmi place să fac. În această lume, lucrurile ar ieși mult mai bune dacă omul ar face doar ceea ce îi place”, mi-a spus Virgil Stanciu.

„N-am sculptat singur, ci cu Dumnezeu”

Virgil Stanciu mi-a explicat că nu a muncit singur la modelarea blocului de marmură. „N-am sculptat singur, ci cu Dumnezeu. Acum mă aflu la Milano, aici muncesc, aici am vândut lucrări, Am fost invitat în Malta, la Monte Carlo, la Monaco, dar n-am avut puterea economică necesară să mă duc peste tot. Și acum mai sculptez, dar numai când am timp. Am realizat și multe lucrări în lemn. Pentru mine, sculptura este aer, este oxigenul de care am nevoie. La Pietà am lucrat cu multă pasiune, cu multă răbdare, e nevoie de curaj. Cu multă răbdare și pasiune poți realiza totul în viață”, a adăugat Virgil Stanciu. L-am mai întrebat dacă are de gând să își vândă sculptura. A stat puțin pe gânduri, a oftat și mi-a spus că sculptura va fi vândută numai pentru prețul corect. Dacă nu, lucrarea va rămâne în familie, pentru copii. Am ajuns și la discuția despre inspirație, despre locul sau trăirea din care Virgil se inspiră. A zâmbit și mi-a spus că ideile îi vin pur și simplu, uneori îi vin noaptea. Le schițează pe hârtie, iar povestea poate începe. Am ajuns și la finalul discuției. I-am mulțumit pentru vorbe, pentru idei. Virgil Stanciu mi-a spus că este timpul ca tinerii să lupte pentru idealul lor, pentru visul lor. „Trebuie să ai curajul de a lupta pentru ceea ce îți dorești, pentru idealul tău ca om”, a încheiat Virgil Stanciu, artistul din Bozna.

Foto: Virgil Stanciu