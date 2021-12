Tricolor uriaș, desfășurat pe dealul de la Sălăjeni

Poate fi văzut pe dealul de lângă localitatea Sălăjeni, are o suprafață de aproximativ 450 de metri pătrați și a fost confecționat acum patru ani de tineri inimoși, oameni simpli care s-au gândit să marcheze altfel Ziua Națională a României.

Inițiativa realizării acestui drapel a pornit în anul 2017 de la mai mulți tineri din sat. Daniel Juca, unul dintre tinerii implicați în proiect, a povestit că la confecționarea drapelului au fost utilizate trei suluri cu material în lungime de 100 de metri și de 1,5 metri lățime. „Stăteam la o discuție și ne gândeam să realizăm ceva mai deosebit, să facem cunoscut numele satului nostru, să marcăm într-un mod deosebit Ziua Națională a României. Patru zile am muncit pentru a confecționa acest drapel. Am fost peste 30 de persoane implicate în proiect”, a declarat Daniel Juca. Potrivit tinerilor din sat, locul în care a fost amplasat drapelul nu a fost ales întâmplător, aici pierzându-și viața în timpul războiului zeci de ostași români. Tricolorul poate fi văzut de la o distanță de peste cinci kilometri și este amplasat aici aproape în fiecare an cu ocazia Zilei Naționale a României.