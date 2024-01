Reabilitarea drumului din Bogdana până în Românași începe în acest an

În luna decembrie a anului trecut, Consiliul Județean Sălaj (CJ Sălaj) a reușit să extindă modernizarea pe încă o porțiune de drum care traversează localitatea Bogdana, pe o suprafață de 2,3 km. În data de 28 decembrie au fost recepționate lucrările în valoare totală de 17,8 milioane de lei, care au fost finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020.

Pentru 2024, CJ Sălaj are în plan continuarea procesului de reabilitare a Drumului Județean 108A, din Bogdana până în Românași, acest tronson de drum fiind inclus în proiectul „Reabilitare și modernizare drumuri din Țara Silvaniei” și care va fi finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021 – 2027. Cererea de finanțare a fost depusă și se află în prezent în evaluare la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Sectorul de drum între Bogdana și Românași care urmează să fie reabilitat are 18,27 km, valoarea lucrărilor prevăzute (reabilitarea și modernizarea drumului, amenajarea pistelor de biciclete, a stațiilor de transport public, a șanțurilor și rigolelor, reabilitarea podurilor și podețelor, montarea zidurilor de sprijin) fiind de aproximativ 64 milioane de lei. Contractul de execuție este semnat, lucrările urmând să demareze îndată ce va fi aprobată finanțarea europeană nerambursabilă. Potrivit Președintelui Cj Sălaj, lucrările vor începe chiar în acest an, durata de execuție fiind estimată la 14 luni. Prin aceste proiecte de modernizare a drumurilor județene autoritățile locale au în vedere o mai bună dezvoltare economică și turistică a Sălajului, mizând pe beneficiile aduse printr-o mai bună conectivitate rutieră. Prin demararea unor astfel de proiecte, cu fonduri proprii și surse de finanțare europene, conducerea CJ Sălaj are în vedere consolidarea infrastructurii județului, aspect care va contribui, în mod direct, la atragerea de investitori și turiști pe termen mediu și lung.