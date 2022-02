O altfel de terapie. Rus, localitatea în care poți dormi în pat cu albinele

Un sălăjean iubește atât de mult albinele încât le-a construit o casă. Casa Mierii din localitatea Rus este locul unde este obținută miere ecologică, iar într-o căsuță special amenajată au fost amplasate două paturi sub forma unor cutii în care se găsesc albine. Cei care dorm sau pur și simplu stau pe aceste paturi au parte de o senzație deosebită.

„Sezonul va începe în luna mai și îi invităm pe doritori să descopere o senzație deosebită. Stând pe aceste paturi poți auzi zumzetul albinelor, vibrația lor, simți mirosul de stup, mirosul de propolis, acolo sunt toate uleiurile volatile care ies în cameră datorită ventilației albinelor. Este o senzație cu adevărat unică”, ne-a declarat Aurelian Cozma, apicultorul sălăjean care a realizat investiția într-o unitate de produse apicole.

Sălajul, un important producător de miere

Aurelian Cozma ne-a explicat că din punct de vedere apicol, 2021 a fost un an atipic. „Primăvara a venit anul trecut mai târziu cu o lună și toate s-au decalat. Am avut mare noroc că a fost mult salcâm. Anul trecut am obținut foarte multă miere de salcâm și de foarte bună calitate. Am avut polen mai puțin pentru că foarte multe flori au înflori în același timp. În situația asta, albinele n-au putut recolta polenul existent în natură. Să știți că Sălajul a rămas tot pe locurile fruntașe în ceea ce privește producția de miere, dar să știți că sunt județe mai puternice decât noi la acest capitol. Avem mulți apicultori în Sălaj, sunt mulți, bine pregătiți și harnici, iar asta mă bucură foarte mult”, a spus Cozma.

A crescut consumul de miere

„Mă bucur că a început să crească și consumul de miere printre sălăjeni, iar asta mai ales după ce a venit pandemia. Eu locuiesc la țară și văd din ce în ce mai mulți oameni care își diversifică consumul de produse. Înainte consumau doar miere, dar acum consumă și polen. A crescut și consumul de tinctură de propolis care este un antiviral foarte bun și testat. Pentru mine, albinele sunt pasiune și dragoste. E o dragoste pe viață, e ceva extraordinar”, a punctat apicultorul.

„Eram ca un cosmonaut printre albine”

Aurelian Cozma povestește că pasiunea pentru albine a început în copilăria sa. „Eram secundul tatălui meu, îl ajutam la albine. Sincer, mă îmbrăcam ca un cosmonaut, eram blindat din toate direcțiile, răbdam o căldură cruntă și nu-mi plăcea deloc. Anii au trecut, tatăl meu a murit și am preluat eu stupina. Am început să studiez, am pus mâna pe carte, am învățat de la apicultori experimentați. Am avut și producție de miere și am constatat că se poate și câștiga din activitatea asta. Așa mi s-au aprins beculețele”, a încheiat sălăjeanul.