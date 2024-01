Se pregătește pichetarea Prefecturii Zalău și proteste în administrația locală

Nemulțumirile adunate în ultimii ani i-au cuprins și pe angajații din administrațiile locale, motiv pentru care, în aceste zile, se pregătesc greve de avertisment și pichetări de instituții. Liderii de sindicat din administrație vor să atragă atenția celor aflați în fruntea țării că în plin an electoral ar fi o mare prostie să continue să-i ignore pe cei care muncesc din greu în sistemul administrativ. Ținând cont că în acest an vom avea patru rânduri de alegeri, aceste proteste și greve care apar la orizont vor fi în măsură să pună în pericol buna desfășurare a activităților cuprinse în calendarele electorale, indiferent de culoarea politică. Pentru a afla care este pulsul la nivelul administrației locale din municipiul Zalău și din județ, am solicitat punctul de vedere al președintelui CNS „Cartel Alfa” – filiala Sălaj – Laurențiu Ghiuruțan, în acest sens acesta declarând că „săptămâna trecută au fost purtate negocieri la Ministerul Muncii pentru a găsi soluții concrete la revendicările noastre, din păcate această tentativă de dialog s-a încheiat fără un rezultat favorabil. Din acest motiv, în prezent, colegii din sindicat strâng semnături în vederea pichetării Prefecturii Sălaj în data de 5 februarie. Nu mai putem aștepta promisiuni, vrem să vedem rezultate și vrem să ni se respecte cerințele. Nu cerem mult, iar guvernanții cred că sunt conștienți de acest lucru și ar fi cazul să ne bage în seamă cât mai repede”. Legat de revendicări, lista nu este lungă, în principal fiind vorba de trei cerințe principale: acordarea în continuare a voucherelor de vacanță și a ajutorului de hrană și pentru funcționarii care au venituri care depășesc plafonul de 7999 de lei, respectiv anularea prevederii prin care s-a tăiat majorarea cu 5% a principalelor funcții de conducere (președinte, vicepreședinte de primărie și de la nivel de consiliu județean), prevedere care face ca nici subordonații acestora să nu mai beneficieze de majorări salariale potrivit prevederilor legale în vigoare, ținând cont că nivelul salariilor acestora nu le poate depăși pe cele ale personalului aflat în funcțiile de conducere ale instituțiilor administrative. Legat de impactul pe care aceste măsuri l-ar avea asupra bugetului de stat și așa mult prea strâmtorat, Laurențiu Ghiuruțan este de părere că „rezolvarea celor trei solicitări menționate nu va produce efecte bugetare imense sau care să nu poată fi suportate din actualul buget de stat. Problema este că nu există înțelegere și cei care ne conduc nu vor să înțeleagă că lumea este foarte nemulțumită, coșul zilnic crește într-un ritm alert, toate se scumpesc, dar salariile rămân pe loc și mai mult de atât ni se mai taie și anumite sporuri și facilități, ceea ce vă imaginați că nu este un lucru pe care să-l tolerăm. Știm că dacă există voință politică se vor găsi soluții, însă pentru a ajunge până acolo trebuie ca cineva să ne asculte și să fie deschis spre un dialog constructiv”. Presiunea care se va pune în continuare pe umerii guvernului din partea sindicatelor din administrația locală și din rândul primăriilor nu va fi deloc ușoară în plină campanie electorală. Aparatul administrativ al Sălajului pare că se coalizează, strânge rândurile rapid și pare mai determinat ca oricând să-și ceară drepturile în stradă începând de luna viitoare. În curând vom afla cine este mai tare: guvernul sau aparatul administrativ care este cheia în viitoarele alegeri. Lupta pe bani și putere a început…

