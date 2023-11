Noi proiecte de investiții în comuna Fildu de Jos

Am stat de vorbă cu primarul Nicolae Marin Albert legat de proiectele pe care le are în vedere pentru anul viitor. Împreună cu echipa de consilieri locali a reușit să finalizeze cu bine tot ce și-a propus pentru acest an, dar intenționează să deschidă noi proiecte importante pentru comunitate. Este vorba despre ridicarea unei capele mortuare în localitatea Fildu de Jos, proiect în valoare de 740.000 de lei care va fi finanțat prin Gal Poarta Transilvaniei, lucrările urmând să înceapă anul viitor. Canalizarea la nivel de comună se află în faza de licitație publică, proiectul urmând să se deruleze prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. Totodată, se are în vedere și construcția unui cămin cultural în Fildu de Mijloc, prin Compania Națională de Investiții (CNI). În acest an a fost semnat, prin PNRR, un proiect pentru reabilitarea căminului cultural din Fildu de Sus. Tot prin PNRR se va înființa un dispensar uman în localitatea Fildu de Jos, valoarea sa ridicându-se la 640.000 de lei, iar în luna decembrie a acestui an va începe etapa de licitație publică. Primarul dorește să construiască în Fildu de Mijloc un teren de sport, cu bani din bugetul local, lucrarea fiind estimată la 290.000 de lei. Acesta va fi dotat cu vestiare moderne, nocturnă și va fi racordat la apă și canalizare. Se are în vedere ca la momentul deschiderii axelor de finanțare prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale să se depună un proiect pentru asfaltarea de străzi adiacente și poduri în Fildu de Jos, Fildu de Mijloc, Fildu de Sus și Tetișu. În stadiu de proiect se află și: reabilitarea căminului cultural și a grădiniței din Fildu de Jos, realizarea a 150 de kilometri de drumuri agricole (dintre acestea o parte vor fi pietruite, iar altă parte se va asfalta), amenajarea de spații verzi și îmbunătățirea peisagistică în Fildu de Jos, Fildu de Mijloc, Fildu de Sus și Tetișu, finalizarea lucrărilor de canalizare începute în acest an în Fildu de Jos și în Tetișu. Desigur că acestea sunt doar o parte din proiectele care se află pe masa și în atenția primarului, acesta fiind de părere că „vor fi continuate și în anul 2024 demersurile de atragere de fonduri în vederea finanțării proiectelor de modernizare din Fildu de Jos, Fildu de Mijloc, Fildu de Sus și Tetișu, și se are în vedere și o continuare și finalizare a lucrărilor începute în anul 2023. Pentru noi este important ca să avem în permanență în vedere acele demersuri și lucrări menite să ducă la îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor, precum și la dezvoltarea constantă a infrastructurii care este esențială pentru atragerea de investiții”.

