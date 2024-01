În localitatea Marca se va introduce gazul metan

Cei peste 2200 de locuitori din comuna Marca vor beneficia în curând de avantajele introducerii gazului, prin intermediul unui proiect derulat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, a cărui valoare se ridică la 20 de milioane de lei. Începând din data de 23 ianuarie a început încărcarea în sistem a documentelor necesare și se așteaptă semnarea contractului în cursul acestei luni. Termenul estimat pentru execuție va fi de 2 – 3 ani, în funcție de bugetul local necesar pentru cofinanțare precum și de alte axe de finanțare care se vor deschide în vederea atragerii de noi resurse financiare. Primarul Ioan Șumălan speră ca lucrările să se finalizeze cât mai repede, pornind de la avantajele de care dispune localitatea pe care o administrează. Acesta ne-a precizat că „în prezent noi avem acordurile semnate și ne putem conecta la conductele existente în zonă ale OMV Petrom. Un alt avantaj este acela că la Suplacu de Barcău există un concesionar și cu siguranță acesta va fi interesat să preia și proiectul nostru. Până în acest moment am purtat mai multe discuții cu potențiali concesionari și am văzut că este interes pentru a derularea de lucrări în zonă. Altfel spus, avem toate atuurile pentru ca locuitorii noștri să se bucure în curând de aceste investiții, menite să le îmbunătățească traiul zilnic”. În acest an, la nivel local mai există în derulare încă un proiect prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, prin care se va finaliza introducerea apei și a rețelei de canalizare în comună. Totodată, prin fondurile proprii autoritățile locale vor derula în curând un proiect pentru reabilitarea drumurilor comunale și a străzilor, urmând să se aloce din bugetul propriu în jur de 5 milioane de lei. Proiectul tehnic este finalizat și urmează procedura de licitație publică, urmând ca din această vară să se înceapă lucrările, termenul de execuție fiind de 12 luni.

