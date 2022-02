S-a scumpit și pâinea sălăjenilor

Pâinea s-a scumpit și în Sălaj, iar scumpirea oscilează între 50 de bani și un leu. O pâine care costa săptămâna trecută 5,5 lei, iar începând de azi este vândută cu peste 6,4 lei.

„Am fost obligați să majorăm prețul la pâine. Nu am vrut noi să scumpim pâinea, dar am fost obligați. S-au scumpit energia electrică, gazele naturale, plătim mai mult pentru motorină, benzina e aproape 8 lei, grâul are un preț mai mare, furnizorii de materie primă au ridicat și ei prețurile la făină și alte ingrediente. Totul formează un lanț. Nu putem ieși din acest lanț”, este mesajul unui brutar sălăjean. Puținii producători de grâu din Sălaj ne-au declarat că și prețul la acest produs a crescut din cauza costurilor mari la lucrările agricole, totul pe fondul scumpirii combustibilului. „S-au scumpit toate, prețul motorinei a înregistrat creșteri îngrijorătoare față de anul trecut. Dacă mai vine o o secetă, situația se va agrava și mai mult”, ne-a declarat inginerul Valentin Duca, un specialist cu o experiență de peste patru decenii în agricultura sălăjeană.

Sălajul nu își poate asigura făina pentru panificație din surse locale

Datele Direcției Agricole Sălaj arată că județul nostru nu își poate asigura grâul pentru industria locală de panificație doar din producție proprie. Uneori este obținută cantitatea necesară, dar nu tot grâul este pretabil pentru a fi utilizat în panificație. Așa se face că materia primă este importantă de cele mai multe ori din județele învecinate sau chiar din Ungaria.