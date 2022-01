Mihai, salvator de vieți și vânător de furtuni

A salvat mulți oameni, dar nu se laudă cu asta. Nu mai știe câte vieți a salvat. Îmi spune că asta îi este datoria, asta face de ani de zile, încearcă să salveze oameni care au ajuns la granița dintre viață și moarte. Mihai este pompier, paramedic, meteorolog amator, vânător de furtuni și mai are timp să practice și caritatea. Există și astfel de sălăjeni? Da, există, dar trebuie descoperiți și convinși să se lase prezentați. Cine știe, poate vor deveni o lecție pentru noi, pentru societatea asta întoarsă pe dos.

Pe Mihai Crișan îl știu de ceva vreme. Este membru în Severe Weather Alert, grupul de meteorologi amatori care încearcă să ne avertizeze, să ne anunțe ori de câte ori vremea se înrăutățește. Știam că Mihai este și pompier, paramedic, salvator de meserie. De asta voiam să-l intervievez, să văd cine este acest tânăr, cum reușește. Am discutat de nenumărate ori la telefon. Îl simțeam aproape, știam sigur că este pasionat de munca sa, dar și de activitatea pe care o desfășoară în timpul liber. L-am sunat și am stabilit. Ne-am văzut într-o dimineață friguroasă de ianuarie, înainte de ora șapte. M-a poftit în grădina casei sale din Zalău. Aici are montată o mică stație meteo, un sistem utilizat de meteorologii amatori pentru a obține informații despre vreme. E frig, mi-am tras căciula și ne-am apropiat de stația meteo. Înarmat cu acumulatori încărcați în reportofon și cu răbdare, m-am pus pe treabă. Eram fericit, Mihai a acceptat provocarea mea.

Reporter: Mihai, tu ești salvator de vieți și meteorolog amator. Salvezi oameni, iar în timpul liber ne avertizezi atunci când vine vremea urâtă. Cum a început povestea asta?

Mihai Crișan: În copilărie, visul meu era să devin meteorolog. Anii au trecut și am început să văd aspecte frumoase și în alte domenii. Uite așa m-am orientat către uniforma militară. În liceu voiam să ajung polițist. Dar, în anumite împrejurări, am ajuns să mă înscriu la un concurs pentru a deveni pompier. Asta se întâmpla acum 14 ani. Atunci a început o nouă etapă în viața mea. Însă, atât meseria mea, cea de pompier-paramedic, cât și pasiunea pentru meteorologie au ca scop să salveze, să sprijine, să avertizeze.

Rep.: Când ți-ai descoperit pasiunea pentru meteorologie?

M.C.: În copilărie, în vacanțe fiind, mergeam cu tatăl meu pe dealuri, ne plimbam și mă uitam mai tot timpul după nori. Eram curios să aflu de ce plouă, de ce ninge, de ce e vreme urâtă, cum apar fulgii de zăpadă. Tatăl meu îmi explica pe scurt toate aceste fenomene. Am crescut, iar pasiunea mea s-a intensificat. Am început să caut, să mă documentez, am citit multe cărți de specialitate, m-a ajutat și internetul. Așa am ajuns să aprofundez această pasiune, iar de prin 2019, după grindina de care toți ne aducem aminte în Zalău, am decis să formez grupul Severe Weather Alert Sălaj. L-am format cu intenția de a informa oamenii într-un mod mai oficial. Până atunci, colegii și prietenii erau cei care mă întrebau despre vreme pentru că știau că sunt pasionat. Acum, activitatea grupului este oficială, dar la un nivel amator.

Rep.: Ne aflăm acum lângă stația meteorologică amplasată în grădina casei tale. Nu e singura stație de acest fel din Sălaj.

M.C.: În Sălaj, asemenea stații am montat în mai multe zone. Am amplasat în întreg județul 21 de stații meteo de tip amator. Sunt mici stații automate, transmit date în timp real. Am cumpărat 15 stații de acest fel din bugetul propriu și alte 6 stații din fondurile sponsorilor noștri, de la oameni. Lumea a început să ne ajute și constată ca îi putem fi de folos. Oamenii și-au dat seama că activitatea noastră este importantă pentru că îi anunțăm, îi prevenim, îi avertizăm atunci când urmează fenomene meteorologice severe. Avem montate asemenea stații în Zalău, în Jibou, Zimbor, Hida, în cătunul Călin unde mai locuiesc aproximativ zece persoane, dar și în alte locuri.

Rep.: Să ne oprim asupra vremii. Cum este această iarnă, meteorologic vorbind?

M.C.: Iarna a început cu vreme mult mai caldă decât cea de acum. Să nu uităm că am avut temperaturi mult mai ridicate în luna decembrie. Din fericire, luna ianuarie a adus o vreme normală pentru această perioadă a anului. Sunt temperaturi apropiate de normalul termic specific acestei perioade. Următoarele două săptămâni se anunță la fel de reci, cu ninsori. Va fi o vreme specifică iernii.

Rep.: Ne întoarcem la meseria ta de bază, cea de salvator. Probabil că ai salvat mulți oameni.

M.C.: La început am fost pompier. Din 2014 sunt și paramedic după ce am urmat toate procedurile necesare în acest sens. Nu știu să vă spun câți oameni am ajutat în misiunile noastre, ale echipajului, dar știu sigur că am fost prezent în multe situații de criză. Bucuria pe care o simți atunci când reușești să ajuți, să salvezi pe cineva, nu se compară cu nimic. La fel e și cu pasiunea pentru meteorologia la nivel de amatori, pentru că mesajele noastre pot ajuta, pot preveni anumite probleme. Mesajele oamenilor sunt tot mai multe și sunt de mulțumire.

Rep.: Te-ai confruntat cu situații în care au murit oameni în brațele tale?

M.C.: Da, din păcate au fost și astfel de cazuri. E trist, dar n-ai încotro, trebuie să îți faci meseria. Acești oameni care au plecat în timp ce se aflau pe brațele mele au rămas în inima și în sufletul meu. Nu poți uita asemenea momente. Întotdeauna regreți că nu ai putut face mai mult chiar dacă ai făcut tot ce a ținut de tine și ai dat tot ce a fost mai bun în tine pentru a salva, pentru a ajuta. Am avut multe cazuri speciale. Îmi amintesc de multe dintre ele. Au fost multe situații în care au fost implicați copii, multe accidente rutiere și alte împrejurări nefericite. Avem însă și satisfacții. Se întâmplă mai ales atunci când reușești să scoți din stop cardio-respirator o persoană și o predai medicilor având funcții vitale.

Rep.: Te afectează uneori aceste cazuri sau ai ajuns deja imun?

M.C.: Sunt un om foarte sufletist, dar meseria pe care o practic mă face puternic, mă ajută să depășesc aceste moment, pentru a putea continua.

Rep.: Cum se înțelege meseria ta cu pasiunea pentru meteorologie?

M.C.: Eu cred că se înțeleg foarte bine. Și pasiunea mea are cam același scop, de a ajuta, de a preveni. Cea mai mare bucurie pentru noi, pentru echipa Severe Weather Alert, este atunci când ajutăm. Este o bucurie pe care nu o poți compara cu nimic.

Rep.: Ești om, nu obosești făcând atâtea lucruri?

M.C.: Obosesc uneori. De multe ori, după serviciu, ies pe teren pentru a vâna furtuni, pentru a le căuta, pentru prognoze meteo cât mai precise și de folos. Este obositor, dar și satisfacția mentală este foarte mare. Să știți că mesajele primite de la oameni ne fac să uităm de această oboseală.

Rep.: Suntem la începutul anului 2022. Ce îți propui pentru acest an?

M.C.: Să achiziționăm și să montăm cât mai multe stații. Visul meu este să avem în fiecare localitate din Sălaj câte o mică stație meteorologică.

Rep.: Dă-mi un exemplu de misiune care te-a impresionat, dar te-a și bucurat.

M.C.: Au fost foarte multe intervenții, misiuni, după care am avut o împlinire sufletească, dar una m-a impresionat în mod special. Îmi amintesc de o misiune de acum patru ani. Într-o dimineață friguroasă, am intervenit pentru a ajuta o persoană căzută, inconștientă. A fost o solicitare venită dintr-o localitate sălăjeană. Am găsit persoana respectivă în stop cardio-respirator, iar după începerea manevrelor de resuscitare, după aproximativ 20 de minute, am reușit să-i readucem funcțiile vitale acelei persoane. Pacientul a fost transportat la spital și predat medicilor.

Interviul s-a încheiat, dar gândurile mele au rămas la Mihai Crișan. Cred că într-o asemenea lume nebună e nevoie să dăm exemple de oameni care salvează, sălăjeni care sprijină și nu cer nimic în schimb. Își fac datoria și atât. A, era să uit. Mihai mai are timp să participe și la acțiuni de caritate. A fost implicat în două asemenea situații. A sprijinit o familie a cărei casă a ars într-un incendiu și a participat la strângerea de fonduri pentru o zălăuancă grav bolnavă. Da, el este Mihai și este pompier, paramedic, meteorolog amator, organizatorul unor acțiuni de caritate, este sălăjean, viitor soț. Mihai este un OM.