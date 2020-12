Autoritățile interzic petrecerile de Revelion cu sute de participanți și recomandă să nu mergem la colindat

Petrecerile de Anul Nou în stradă, cu sute de oameni, sunt interzise în acest an în contextul pandemiei, a declarat într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria, secretarul de stat în MAI Raed Arafat. El a afirmat că situaţia cu privire la răspândirea noului coronavirus nu este sub control şi România nu înregistrează o scădere consistentă a numărului de persoane infectate. „Gândiţi-vă că situaţia încă nu este sub control şi nu suntem într-o scădere sau o descreştere consistentă a numărului cazurilor”, a spus şeful DSU. Întrebat dacă vor avea voie românii să facă petreceri în stradă în noaptea dintre ani sau de Crăciun, Arafat a răspuns: „Toate limitările care au fost până acum rămân mai departe, adică totul în limita limitărilor care au fost. Dacă vorbim de petreceri de sute de oameni, de mii de oameni în stradă, nu. Asta este clar că nu”. Raed Arafat a adăugat că se menţine restricţia privind circulaţia pe timpul nopţii. „Da. Regulile sunt clare. Sunt făcute ca să diminueze contactul. Cei care nu respectă, cei care vor ieşi, cei care vor intra în contact cu mai multe persoane se pun pe ei în pericol şi pe membrii familiilor lor în pericol. Recomandarea este să se evite aceste acţiuni. Putem să ne bucurăm foarte bine şi de Anul Nou, dar respectând unele reguli în cursul acestui an”, a susţinut secretarul de stat în urma şedinţei Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă. Despre tăiatul porcului, secretarul de stat a afirmat că nu este scris nicăieri că această activitate este interzisă, dar a spus că ar trebui să se evite mersul cu colindul. „Colindatul poate să fie cu trei persoane care merg de la casă la casă, dar sfatul este să evitaţi acest lucru, chiar dacă este o tradiţie – şi o înţeleg perfect, o înţelegem cu toţii perfect -, dar mersul din casă în casă, intratul în mai multe case în aceeaşi zi şi te duci, te întâlneşti cu cineva, mai stai un pic, mai scoţi masca în casă, mai ieşi, te mai duci la altcineva, astfel riscul de infecţie creşte foarte mult şi pentru cei la care ai mers tu, şi pentru tine, care ai intrat în mai multe case”, a explicat Raed Arafat.

