Sergiu Baidoc, candidatul USR la Primăria Zalău

USR Zalău anunță candidatura lui Sergiu Baidoc pentru funcția de primar al Municipiului Zalău, desemnat cu o majoritate de voturi de colegii lui, în cadrul Adunării Generale a Filialei Zalău. Sergiu Baidoc are vârsta de 43 de ani și este manager producție la o firmă multinațională. Fost elev al Liceului Teoretic Zalău, Sergiu a absolvit Facultatea de Fizică a Universității Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. „Știm că încrederea în politicieni este la un minim istoric. De prea multe ori am fost dezamăgiți de promisiuni goale și de lipsă de transparență. Tocmai de aceea, îl susținem pe Sergiu Baidoc care intră în această competiție cu un angajament clar: <<fără jocuri politice, fără promisiuni deșarte – doar muncă, seriozitate și soluții reale pentru Zalău>>”, este mesajul USR. Sergiu are o viziune clară pentru un Zalău mai bine administrat, mai modern și mai prietenos cu locuitorii săi: transparență și eficiență în primărie, investiții în infrastructură și sprijin pentru mediul de afaceri local.

