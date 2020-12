Șase întrebări pentru parlamentarii sălăjeni: deputatul Lucian Bode  

În ce domenii considerați că aveți un nivel de experiență care vă recomandă ca parlamentar cu un nou mandat?

Răspuns: Mă aflu la al patrulea mandat de deputat si de reprezentat al sălăjenilor în Parlamentul României. Am activat ca membru în comisia pentru industrii și servicii până în anul 2016 când am devenit președinte al Comisiei pentru Transporturi și Infrastructură, comisie desprinsă in anul 2014 din cea de industrii si servicii. Cu fiecare mandat care a trecut am câștigat mai multă experiență și am reușit să-mi pun amprenta pe domeniile din aria de competență a acestor comisii parlamentare, în care am activat, prin intermediul instrumentelor parlamentare – inițiative legislative si formularea de amendamente. În ultimele 12 luni, în calitate de ministru al Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, mi-am consolidat expertiza în domeniul transporturilor și am abordat acest domeniu și din perspectivă executivă, nu doar legislativă. Din această demnitate publică, am aprofundat problematica din prisma celor care implementează efectiv proiectele și care, de cele mai multe ori, se confruntă cu blocaje, unele generate de o legislatie imperfectă pe alocuri. Această experiență mi-a oferit ocazia să mă dezvolt și mai mult profesional, m-a ajutat să înțeleg mai bine procesele și să contribui la îmbunătățirea lor. În următorul mandat de deputat voi folosi toată această expertiză în beneficiul sălăjenilor și pentru dezvoltarea județului nostru.

Câte țări străine ați vizitat și ce limbi străine cunoașteți (scris și vorbit)?

Am vizitat majoritatea țărilor membre ale Uniunii Europene atât în scop turistic, cât și profesional, iar în ceea ce privește limba străină pe care o stăpânesc, este limba engleză (nivel mediu).

Care sunt proiectele considerate de dumneavoastră urgente pentru sălăjeni și dacă între acestea se regăsesc și cele pe care le veți aduce în Parlament?

Răspuns: Județul Sălaj, ca de altfel toate județele din România, au nevoie de investiții masive si de continuarea proiectelor de infrastructură deblocate și demarate în aceste 12 luni. Pentru județul Sălaj sunt câteva proiecte mari de infrastructură rutieră de transport, precum varianta ocolitoare Zalău, Autostrada Transilvania, Autostrada Nordului cu secțiunea Baia-Mare – Bistrița pe aliniamentul Baia Mare – Jibou – Dej care trebuie accelerate, având în vedere că s-a pierdut mult timp până să ajungem în aceste faze avansate de implementare. Voi monitoriza atent evoluția acestor proiecte si mă voi asigura că beneficiază de finanțarea necesară alocată anual prin Proiectul de Buget pentru implementarea lor.

Numiți două legi pe care le considerați greșite sau prea puțin eficiente în scopul pentru care au fost adoptate și care este primul proiect legislativ pe care îl veți propune în Parlament?

Răspuns: Legislația aferentă achizițiilor publice reprezintă un domeniu care a trecut prin multe transformări, corelări cu legislația europeană, dar cred că mai este loc de îmbunătățiri. Există o serie de aspecte pe care atât mediul privat, cât și autoritățile contractante le doresc îmbunătățite, astfel încât procedurile să fie mai flexibile și procesul în sine mai scurt și lipsit de blocaje. Urgentarea soluționării contestațiilor rămâne un punct nevralgic asupra căruia toți actorii implicați în acest proces împreună cu forul legislativ, printr-un efort comun, trebuie să găsească un răspuns articulat, care să conducă la eficientizarea cu adevărat a procedurilor de achiziție publică. Mă voi implica în acest proces de legiferare pentru că îmbunătățirea legislației în domeniul achizițiilor publice reprezintă cheia creșterii gradului de atragere a fondurilor europene și a implementării cu succes a proiectelor de dezvoltare în multe domenii de economice de activitate.

Cum considerați că este tratată problema pandemiei în România? Ce greșeli majore considerați că s-au făcut și care sunt soluțiile pe care le vedeți a fi eficiente în gestionarea acestei situații?

Răspuns. Cea mai mare provocare din acest an pentru guvernarea liberală a fost gestionarea celei mai profunde crize sanitare, determinată de pandemia COVID-19, sistemul de sănătate publică fiind supus unor presiuni fără precedent. Trebuie să recunoaștem faptul că sistemul de sănătate din România, ca cel din multe alte țări europene, nu a fost pregătit să răspundă unui asemenea șoc. Prin măsurile aplicate în actul de guvernare am urmărit să sprijinim sistemul sanitar să facă față noilor provocări, iar în acest scop au fost accesate fonduri europene nerambursabile. Cu o parte din aceste fonduri se vor dota spitale, se vor achiziționa echipamente, se vor crea capabilități medicale. Soluția este să se investească masiv în infrastructura sanitară din România, prin construirea de spitale regionale și prin dotarea celor existente, astfel încât să construim un sistem de sănătate rezilient, capabil să facă față provocărilor sanitare. Prin intermediul fondurilor europene, la nivel național, a fost investit peste un miliard de Euro în aceste dotări și echipamente, iar Spitalul Județean de Urgență din Zalău și Spitalul Orășenesc din Șimleu Silvaniei au beneficiat de acest sprijin și sunt dotate cu echipamentele necesare pentru asigurarea unui act medical de calitate pentru toți cei care au nevoie, fie că vorbim despre gestionarea situației actuale pandemice, fie că vorbim despre ce va urma după ce depășim această criză medicală. Mă bucur că cele două spitale din județul nostru au beneficiat de aceste fonduri, dotările constau în aparate de ventilație mecanică, monitoare, aparate EKG, tuburi de oxigen sau paturi ATI, cele peste 20 de milioane de lei dedicate celor două spitale sunt un pas vital către un sistem medical modern și eficient.

Sălăjenii nu au fost foarte norocoși în ultimii 30 de ani cu echipele pe care le-au trimis în Parlament. Ce doriți să schimbați în proiectele, în ideile cu care veți veni, în viața sau problemele sălăjenilor, astfel încât la final de mandat să primiți aprecieri și nu cuvinte mai puțin frumoase?

Răspuns: Votul este cea mai bună apreciere din partea cetățenilor, iar în acest an sălăjenii au dovedit că vor schimbare prin votul exprimat la cele două tururi de alegeri. La alegerile locale din 27 septembrie, PNL a reușit să câștige in județul Sălaj în 27 de UAT-uri și să se claseze pe primul loc la nivel județean. Această opțiune pro-liberală a sălăjenilor a fost menținută și la alegerile parlamentare din 6 decembrie, PNL clasându-se pe primul loc, în 33 de localități. Suntem conștienți că urmează 4 ani de muncă, 4 ani în care va trebui să dovedim că putem să punem în practică ce ne-am asumat și că Sălajul se poate alinia la standardele de dezvoltare ale celorlalte județe din Transilvania. Cu toate că am câștigat alegerile parlamentare, algoritmul de repartizare a mandatelor este unul profund nedrept. Ne găsim în situația în care formațiunile politice clasate pe locul 2, respectiv 4, trimit doi parlamentari, iar PNL care a câștigat alegerile cu un scor de trei ori mai mare trimite un singur parlamentar. În legătură cu activitatea mea parlamentară de până acum, la fiecare sfârșit de mandat mi-am prezentat raportul de activitate pentru că asa este corect față de cei care mi-au acordat votul lor de încredere și m-au trimis în Parlament să-i reprezint.