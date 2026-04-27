PSD și AUR vor depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan

Opoziția a anunțat în cursul zilei de luni inițierea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului. Social-democrații, alături de AUR, ar avea nevoie de 14 voturi pentru a da guvernul jos.

Anunțul a fost făcut de fostul vicepremier social-democrat, Marian Neacșu, în urma unei declarații de presă. De altfel, alături de Petrișor Peiu, de la AUR, acesta se va ocupa de partea tehnică a moțiunii împotriva guvernului Bolojan.

De asemenea, și George Simion, liderul formațiunii AUR, a anunțat că moțiunea va fi depusă la data de 5 mai.

Până atunci, la Palatul Cotroceni sunt prevăzute consultări între șeful statului, Nicușor Dan, și partide, în ceea ce privește programele PNRR și SAFE.