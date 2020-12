Parlamentarii care vor reprezenta Sălajul în Senat și Camera Deputaților

Biroul Electoral Central a anunțat repartizarea mandatelor de parlamentar în județe, după publicarea rezultatelor finale ale alegerilor parlamentare din acest an. Județul Sălaj are șase parlamentari, din care doi senatori și patru deputați. În Senatul României, Sălajul va fi reprezentat de Cosmin Cristian Viașu (USR-Plus) și Irina Ecaterina Kovacs (UDMR), iar în Camera Deputaților de Lucian Bode (PNL), Florian Neaga (PSD), Seres Denes (UDMR) şi Alin Prunean (USR-Plus). Un alt fost deputat de Sălaj este acum deputat în alt județ. Liviu Balint, din partea PNL, a obținut un nou mandat ce va dura până în 2024 și va reprezenta județul Dâmbovița în Camera Deputaților. Noul Parlament va avea 466 de parlamentari, din care 448 sunt de la cele cinci partide care au trecut pragul electoral, iar 18 deputați vor reprezenta minoritățile. PSD va avea în viitorul Parlament 47 mandate la Senat şi 110 mandate la Camera Deputaţilor, în timp ce PNL a obţinut 41 la Senat, respectiv 93 la Camera Deputaţilor, potrivit datelor prezentate, luni, de Biroul Electoral Central (BEC). Alianţa USR PLUS va avea 25 de mandate la Senat şi 55 la Camera Deputaţilor, iar Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) – 14 la Senat şi 33 la Camera Deputaţilor. UDMR a obţinut 9 mandate la Senat şi 21 la Camera Deputaţilor.

