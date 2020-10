Klaus Iohannis: “Mă tem că pandemia nu se va sfârși nici în martie”

Preşedintele Klaus Werner Iohannis a spus, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, că este nevoie ca alegerile să poată avea loc, „pentru ca România să aibă un Parlament funcţional, într-o perioadă care se anunţă grea”. Acesta a spus că pandemia nu se va termina nici în martie, anul viitor. „Trebuie să fim cu toţii oneşti faţă de cetăţeni şi să spunem lucrurilor pe nume, cu maximă transparenţă: actuala situaţie epidemiologică este îngrijorătoare, dar pandemia nu va lua sfârşit – mă tem – nici în ianuarie, nici în februarie sau martie anul viitor, aşa cum fals lasă să se înţeleagă cei care susţin amânarea alegerilor”, a spus Iohannis. Preşedintele afirmă că mandatul Parlamentului se termină în 20 decembrie şi, fără alegeri, actualii parlamentari nu vor mai putea vota legi organice.

„Mecanismele democratice ale funcţionării unui stat nu trebuie blocate. Un lucru este cert: mandatul Parlamentului se termină în 20 decembrie, după această dată dacă nu ar avea loc alegeri, parlamentarii ar mai putea vota legi simple, nu şi legi organice. Vă daţi seama că ar fi catastrofal pentru România într-o perioadă care se anunţă a fi foarte grea”, a mai spus Iohannis.

Despre numirea lui Iordache: „PSD găseşte întotdeauna un mod să îşi recompenseze servanţii!”

Klaus Iohannis spus că actuala majoritate PSD-istă este una „ilegitimă”, care nu mai reflectă de o bună bucată de timp voinţa reală a românilor. „Pentru a vedea nivelul de toxicitate atins de această majoritate trebuie să ne uităm nu mai departe de ziua de ieri când celebrul autor al OUG 13, Florin Iordache a fost votat de Parlamentul României în funcţia de preşedinte al Consiliului Legislativ”, a spus Klaus Werner Iohannis, referindu-se la votul dat pentru Florin Iordache. Despre acest fapt, preşedintele a spus că „PSD-iştii găsesc întotdeauna un mod să îşi recompenseze servanţii care au slujit cu obedienţă interesele obscure de partid, oferindu-le funcţii plătite generos din banii publici. Totul pentru ai lor, nimic pentru cetăţeni”, a mai spus Iohannis. Testarea în masă,

recomandată doar de persoane care vor să pară interesante

Întrebat dacă România nu ar putea prelua modelul Slovaciei, de testare în masă pentru COVID-19, preşedintele Klaus Iohannis a spus că România nu are capacitate pentru testare „în număr foarte – foarte mare”. „În primul rând, România nu are capacitate pentru testare în număr foarte-foarte mare. Testarea în masă ar însemna poate sute de mii de testări zilnice, ceea ce practic nu se poate. Nu avem dotări, nu avem personalul pentru aşa ceva şi nici nu e recomandată”, a spus Iohannis. Preşedintele a mai spus că testarea în masă este recomandată doar de către persoanele care „vor să pară interesante”. „Testarea în masă nu este recomandată decât de către persoane care vor să pară interesante. Ceea ce este recomandat în România este să testăm toate persoanele suspecte sau cazuri posibile. Ştiţi foarte bine că se face anchetă epidemiologică şi toate persoanele sunt testate”, a mai spus Klaus Iohannis. Acesta consideră că odată ce s-a ajuns la 37.000 de teste pe zi în ţară este „un lucru de apreciat, dacă ne gândim de unde am pornit”.

Măsuri Covid-19: „Este evident că unele autorităţi s-au bâlbâit”

Întrebat în cadrul conferinţei de presă de miercuri, de ce nu utilează pârghiile legale pe care le are la îndemână, aşa cum a făcut la începutul pandemiei, şi de deciziile au fost trecute la autorităţile locale, preşedintele Klaus Iohannis a spus că a rămas „destul de decident”, dar a admis că autorităţile locale s-au bâlbâit. „Am rămas destul de decident, dar este evident că unele autorităţi, cum s-a întâmplat în Bucureşti, s-au balbait, este puţin spus. E clar că autorităţile trebuie să-şi intre mai bine în rol, să fie mai bine organizate, să prevadă evenimentele, să le explice, şi da lucrurile sunt duse la nivelul autorităţilor locale pentru că acolo trebuie să se ia decizia pentru fiecare localitate. Este mult mai eficient, dar este relativ puţin obişnuit pentru noi. Unele autorităţi mai au mult de învăţat, dar vor învăţa”, a declarat Klaus Iohannis. De asemenea, şeful statului a fost întrebat de jurnalişti dacă miercuri, când au fost raportate multe noi cazuri de Covid, nu era cazul ca autorităţile care gestionează lupta împotriva epidemiei să comunice mai bine cu opinia publică. „Vă dau dreptate, dar cu siguranţă vor învăţa pe parcurs şi autorităţile să fie mai deschise. (…) Recomand cu căldură să se adreseze mai des şi mai deschis opiniei publice”, a spus președintele Iohannis.