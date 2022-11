Corina Crețu, în vizită de lucru la Zalău: ne așteaptă o iarnă grea

Sălăjeancă la origini, Corina Crețu, europarlamentar și membră a partidului PRO România, a efectuat astăzi o vizită de lucru în județul Sălaj. Corina Crețu a avut o întrevedere cu președintele PRO România Sălaj, Alin Ungur, cu Dana Buzure, cea care ocupa funcția de secretar general al organizației județene a formațiunii politice și cea de președintă a Organizației PRO România Jibou, dar și au alți reprezentanți ai formațiunii politice.

În cadrul unei conferințe de presă pe care a susținut-o la Zalău, Corina Crețu a arătat situația existentă la nivelul Uniunii Europene, îngrijorările existente pe fondul conflictului din Ucraina, problematica prețurilor tot mai mari la alimente și la energie, prețuri care riscă să ducă la apariția unor probleme grave mai ales în anumite state europene. Corina Crețu a apreciat că este nevoie de o intervenție rapidă la nivelul Uniunii Europene, de măsuri clare, eficiente, pentru a elimina problemele cauzate de prețurile tot mai mari de pe piața energetică, prețuri care lovesc în plin economia europeană și economia românească. „Știți foarte bine că vin cu mare drag în Sălaj. Sălajul, Jiboul, Năpradea și Traniș, satul în care am copilărit, vor rămâne în inima mea. Sigur, în cariera mea am avut mai multe momente în care am avut posibilitatea și am făcut multe lucruri pentru Sălaj, am aprobat proiecte importante și asta se întâmpla mai ales pe timpul în care am fost comisar european pentru politică regională”, a spus Corina Crețu în deschiderea conferinței. Corina Crețu a explicat că a revenit în Sălaj pentru că a trecut o perioadă destul de lungă de timp în care partidul PRO România a trecut printr-o serie de dificultăți, iar faptul că partidul nu a trecut de pragul electoral face ca vizibilitatea formațiunii să nu fie una foarte bună.

Un nou început pentru PRO România

„Eu cred că este momentul unui nou început pentru partid, pentru PRO România. Perioada de pandemie, dar și ceea ce se întâmplă acum a aruncat România și Europa într-o criză economică, socială și energetică fără precedent. Oamenii au nevoie de soluții în fața acestor situații, în fața acestor probleme mari. Asistăm la o explozie a prețurilor, la o inflație tot mai mare, la o criză energetică, la o serie de inegalități și la discrepanțe majore între mediul urban și cel rural. Ne aflăm la începutul unei ierni care nu va fi deloc ușoară, ne așteaptă o iarnă grea, costurile gazelor și ale electricității au crescut deja foarte mult. Începem să vedem deja foarte multe fabrici care își opresc producția, oameni care încep să rămână fără locuri de muncă”, a punctat Corina Crețu. Aceasta a dat ca exemplu o situație apărută în Bihor, județ unde a fost anunțată o investiție importantă, dar unde sunt și probleme cum este cazul Băilor Felix, stațiune unde a fost anunțată închiderea mai multor unități hoteliere. Potrivit Corinei Crețu, vremurile actuale sunt excepționale, iar Guvernul României ar trebui să vină cu măsuri excepționale pentru a contracara efectelor problemelor apărute.

E nevoie de plafonarea prețurilor

Corina Crețu a mai spus că familia politică din care face parte inclusiv la nivel european militează pentru plafonarea prețurilor, iar unele state europene au reacționat deja și au luat măsuri în acest sens, măsurile de sprijin oferite fiind deja în aplicare. Europarlamentarul a punctat că este nevoie de mai multă solidaritate la nivel european, dar în țară, pentru a depăși această situație dificilă existentă la nivel internațional. În opinia Corinei Crețu, România are încă probleme mari în elaborarea de proiecte, în atragerea și cheltuirea fondurilor europene. Practic, țara noastră nu este încă în stare să atragă așa cum ar trebui fondurile europene disponibile, iar birocrația este încă prezentă și lovește grav în multe domenii.

Blocaje în Europa

O altă chestiune abordată de Corina Crețu în conferința de presă a fost cea privind problemele cauzate de conflictul militar din Ucraina, aprovizionarea cu energie și cereale. Deja există blocaje în aprovizionare, în procesul de transport a cerealelor din Ucraina spre Europa , iar prețurile exorbitante ale energiei nu fac decât să complice și mai mult lucrurile. Un alt aspect analizat a fost dependența României față de importurile de energie. Țara noastră nu depinde foarte mult de importurile de energie, dar prețurile energiei au explodat și la noi, iar aici, a apreciat Corina Crețu, intermediarii și carențele legislative reprezintă principalii vinovați. Energia pornește de la producător cu un preț, trece prin diferiți intermediari și ajunge la consumatorul final cu un preț exorbitant. „Știți foarte bine că România este dependentă mai puțin de 10 la sută de surse externe de gaz și energie electrică, dar prețurile sunt uriașe, iar asta pentru că au fost create lanțuri cu nenumărate companii care iau comisioane. Aici este nevoie de reglementări naționale, interne, pentru că Uniunea Europeană nu impune să punem intermediari între producător și cetățean. Este o chestiune care s-a format la noi în ultimii 30 de ani,a sta se întâmplă, nu ne-a impus nimeni treaba asta. Guvernul este cel care trebuie să atace frontal chestiunea asta, să o elimine, iar asta pentru binele oamenilor și pentru binele economiei naționale. Pe mine mă surprinde în fiecare zi faptul că presa este dominată de fricțiunile dintre politicieni, asta în loc să discutăm despre problemele oamenilor”, a adăugat Corina Crețu.

PRO România Sălaj, încotro?

La rândul său, liderul PRO România Sălaj, Alin Ungur, a arătat că formațiunea politică pe care o coordonează la nivel de județ a intrat într-un proces de redefinire, de reorganizare, de identificare a unor soluții eficiente, a unor oameni noi, de calitate. „Cred că este momentul afirmării unui partid care să susțină interesele României, care să nu lase în urmă români, ci să contribuie la dezvoltarea României, la sprijinirea economiei, a antreprenorilor și fermierilor români. Pentru un astfel de deziderat, partidul PRO România are oameni pregătiți, oameni care au dovedit în timp că sunt trup și suflet alături de români”, a încheiat Alin Ungur.