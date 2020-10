Candidații USR PLUS Sălaj care vor să intre în cursa pentru parlamentare

Alianța USR PLUS Sălaj a finalizat procesul de înscriere pentru alegerile parlamentare 2020 la Camera Deputaților și Senat. Astfel, Doina Cociș și Alin Prunean, membri PLUS Sălaj, respectiv Raul Balotă și Cristian Viașu, membri USR Sălaj, sunt candidații înscriși pentru Camera Deputaților. De asemenea, Andreea Ciortea – membru PLUS, Cristian Lupaș, Virgil Marius Bob și Cristian Viașu (membrii USR) și-au exprimat intenția pentru a candida Senat. Procesul de înscriere a candidaților pentru alegerile parlamentare a avut loc în cadrul fiecărei filiale județene a USR și PLUS, iar procesul de desemnare a candidaților va avea loc în urma alegerilor interne, în perioada imediat următoare, cu respectarea protocolului de fuziune între cele două partide. Cei șapte membri ai Alianței vor să reprezinte Sălajul și sălăjenii în Parlamentul României.

