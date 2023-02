Candidații USR la Primăria Zalău și Consiliul Județean Sălaj, desemnați în aceste zile

Oficialii USR Sălaj au susținut astăzi o conferință de presă în care au prezentat aspecte referitoare la direcția politică și administrativă a formațiunii pentru perioada următoare, dar și problemele care însoțesc construcția Autostrăzii Transilvania și realizarea șoselei ocolitoare a municipiului Zalău. La conferință au participat președintele USR Sălaj – Mihai Tămaș, fostul secretar de stat în Ministerul Transporturilor – Horațiu Cosma, vicepreședintele USR Sălaj – Ovidiu Gherman și consilierii județeni din partea USR – Nicolae Olar și Cosmin Ardelean.

Principala prioritate legislativă a USR în această sesiune parlamentară este, potrivit lui Mihai Tămaș, lupta cu inflația și cu prețurile, dar și o nouă încercare de eliminare a pensiilor speciale. Formațiunea politică are depuse în Parlament două proiecte de lege pentru eliminarea pensiilor speciale în cazul parlamentarilor, dar și primarilor. Numai că cele două propuneri legislative sunt blocate, a punctat liderul USR deranjat că un procent din produsul intern brut pentru acest an este alocat pensiilor speciale și abia puțin peste doi la sută pentru educație. De unu la sută din ce produce populația și agenții economici beneficiază 180.000 de cetățeni speciali, iar de doi la sută din PIB beneficiază aproximativ trei milioane de elevi și profesori, a adăugat coordonatorul Uniunii Salvați România, care s-a întrebat ce viitor mai are țara într-o astfel de situație.

Joaca de-a licitațiile la autostradă și centura ocolitoare

Referitor la construcția tronsonului de autostradă pe teritoriul județului nostru, Horațiu Cosma a anunțat că, în opinia sa, guvernarea PSD-PNL-UDMR își bate joc de sălăjeni prin modul dezastruos în care gestionează marile proiecte de infrastructură programate a fi realizate în Sălaj. Fostul secretar de stat a fost de părere că s-au făcut pași în spate în privința acestor proiecte, iar cel mai elocvent exemplu este sectorul de autostradă dintre Poarta Sălajului – Zalău și Nușfalău. Aici, la mai bine de doi ani de la lansarea licitației, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anulat-o. Acum doi ani, la licitație s-au înscris 11 constructori, iar recent, procedura a fost anulată pe motiv că au crescut prețurile, a adăugat actualul consilier parlamentar. Acesta consideră situația incredibilă din moment ce toată lumea știe de mai bine de un an că prețurile au crescut mult, iar oficialii din minister și-au dat seama abia acum de asta, licitația fiind anulată. Desigur, a mai punctat Cosma, licitația a fost relansată zilele trecute, este identică cu prima, în afară de două elemente esențiale. Primul arată că valoarea aproape că s-a dublat, iar durata de execuție a crescut de la 4 la 6,5 ani, iar acest termen nu face decât să împingă o posibilă utilizare a autostrăzii spre anul 2030. Un alt aspect la care a făcut referire tânărul USR-ist este că au fost realizate doar patru foraje de adâncime în proiectul construcției tunelului pe sub Meseș. Revenind asupra tronsonului Nădășelu – Zimbor – Poarta Sălajului, fostul secretar de stat a apreciat că firma constructoare se mișcă bine în teren chiar dacă timpul a fost nefavorabil, dar, după părerea sa, cele trei mari blocaje pe care le-a evidențiat în luna decembrie a anului trecut sunt valabile și astăzi: pădurile de pe traseu nu sunt scoase complet de silvicultori, descărcarea traficului la Poarta Sălajului în drumul național este sub semnul incertitudinii pentru că cei de la Drumuri Naționale nu au luat încă o decizie, iar ultima problemă este cea privind modificările contractuale unde au fost semnalate alunecări de teren, modificări care nu au fost integrate în contract. Referitor la centura municipiului Zalău, reprezentantul USR a reamintit că lucrările au început în 2021 și urmau să se încheie în primăvara acestui an. Numai că nu se va întâmpla așa, lucrările fiind realizate doar în proporție de 40 la sută, asta cu toate că drumul are doar o lungime de 5 kilometri. Cosma a fost de părere că este nevoie de presiune pe constructor, de verificarea lunară a stadiului lucrărilor prin analize și deplasări în teren. Tragic ar fi, a apreciat politicianul, ca lucrarea să fie gata exact înainte de alegeri. Un alt subiect dezbătut în conferința de presă a fost situația Gării din Jibou, o clădire monument prin vechimea și rolul său în transportul pe căile ferate, o construcție realizată acum mai bine de un secol, dar care a ajuns într-o stare avansată de degradare. Proiect de reabilitare există, dar așteaptă de ani buni să fie pus în practică. Specialiștii USR în transporturi cred că pe calea ferată se circulă cu viteze demne mai degrabă de trotinetă, iar asta ar trebui să ridice multe semne de întrebare.

Probleme cu exproprierile

Vicepreședintele USR Sălaj, Ovidiu Gherman, s-a oprit asupra faptului că în acest an se împlinesc trei ani de când au fost emise deciziile de expropriere pentru centura Zalăului și baza autostrăzii, cea din apropierea municipiului Zalău. Potrivit lui Gherman, cei trei ani reprezintă termenul de prescripție prin care proprietarii terenurilor vor pierde o mare parte din valoarea suprafețelor existente în zonele vizate de investițiile în infrastructură. Vicepreședintele formațiunii politice a adăugat că sumele la care au fost expropriate terenurile acolo sunt în medie de 3,15 lei pe metrul pătrat, asta în condițiile în care, în acest moment există o jurisprundență la nivelul Tribunalului Sălaj, care a stabilit că o valoare reală de piață ar fi de 50 de lei pe metru pătrat. Politicianul crede că este timpul ca persoanele vizate să reacționeze, să ceară lămuriri, informații, pentru îndreptarea situației.

Mai mult pentru educația din Sălaj

Pe finalul conferinței, consilierul județean Cosmin Ardelean a prezentat un rezumat cu cele mai importante acțiuni ale sale în calitate de reprezentant în administrația județului. Una dintre propunerile consilierului a vizat suplimentarea cuantumului burselor sociale cu 50 la sută, pentru prevenirea abandonului școlar, amendamentul fiind aprobat de majoritatea consilierilor județeni. Un alt proiect pe care l-a elaborat a fost constituirea unui fond de premiere pentru elevii olimpici. În plan investițional, Ardelean a solicitat reabilitarea de urgență a unui tronson din drumul județean 109, porțiune de pe raza comunei Dragu căreia i se spunea „drumul nimănui”. Porțiunea a fost asfaltată, iar acum reprezintă o cale de acces mult mai bună pentru locuitorii Văii Someșului către județul Cluj. Probleme pe drumurile județene mai există, un exemplu fiind drumul județean 108 S, de pe raza localității Zalha. Procedurile au fost lansate, dar lucrările nu au fost încă efectuate. În calitatea sa de consilier local, Nicolae Olar a obținut, potrivit acestuia, o reducere a tarifelor de acces la Muzeul din Zalău pentru elevi și studenți. Un alt proiect pentru care Olar a insistat a fost punerea în valoare a monumentului uitat și numit „Fântâna lui Simion Bărnuțiu”. Proiectul a fost pus în practică, iar locul arată așa cum se cuvine. Olar crede că este important ca sălăjenii să-și viziteze muzeele din județ, totul pentru a ne proteja și pune în valoare propriile obiective turistice. Un alt element asupra căruia consilierul județean s-a oprit a fost cel privind protecția mediului. În acest sens, Nicolae Olar le-a solicitat primarilor să aplice proiecte pentru achiziționarea de microbuze electrice necesare în transportul elevilor. O altă problemă abordată a fost cea a producătorilor locali, care trebuie protejați și evidențiați inclusiv prin realizarea unei asociații după exemplul celei din Cluj, dar și prin organizarea periodică a unor târguri locale și regionale.

Candidați și filiale

Conferința s-a încheiat cu o scurtă prezentare a obiectivelor politice pe termen scurt. Liderul USR Sălaj a spus că se urmărește înființarea cât mai multor filiale locale, iar în aceste zile urmează să fie desemnat candidatul la alegerile pentru funcția de primar al municipiului Zalău, dar și pentru Consiliul Județean Sălaj.