Probleme la programările de la Spitalul Județean de Urgență Zalău

Zeci de bolnavi sunt nemulțumiți cu privire la imposibilitatea realizării unei programări online în aplicația recent anunțată cu surle și trâmbițe de conducerea Spitalului Județean de Urgență Zalău (SJU Zalău). Pe lângă faptul că site-ul www.spitalzalau.ro funcționează greoi și are anumite erori, în meniul „programări online” la secțiunea „Ambulatoriu de Specialitate” există specializări în care nu se pot face programări în acest moment: alergologie, cardiologie, nefrologie. La Dermatovenerologie programările se pot face abia pentru luna mai, iar la peste 50% din specializările disponibile în liste poți obține un loc abia după mijlocul lunii aprilie. În condițiile în care plătim taxe peste taxe pentru asigurările de sănătate este de la sine înțeles că oamenii sunt profund nemulțumiți, poți muri și nu interesează pe nimeni. În acest sens ne-am adresat conducerii spitalului pentru a înțelege cum se prezintă de fapt situația. Rodica Albert – managerul SJU Zalău ne-a confirmat problemele existente. Legat de imposibilitatea realizării programării pentru anumite specializări, managerul spitalului spune că „tocmai pentru că ne confruntăm cu probleme legate de realizarea programărilor pentru pacienți am optat pentru a avea o aplicație online, astfel încât lucrurile să fie cât se poate de transparente. Îmi pare foarte rău pentru pacienții care nu pot beneficia la momentul dorit de ei de o programare la anumite specializări, însă trebuie să înțelegem că acestea sunt foarte solicitate și nu sunt locuri disponibile momentan. Cea mai mare problemă pe care o avem în prezent este la cardiologie”. În condițiile în care situația se prezintă ca atare, am solicitat o serie de soluții prin care să se soluționeze cât mai curând posibil aceste probleme pentru pacienți. Cu privire la acest aspect, Rodica Albert ne-a declarat că „raportat la numărul de paturi, din păcate acesta este maximul posibil cu încărcări de consultații pentru Ambulatoriul de Specialitate. Din câte cunosc, situația este similară la nivel de țară. În cazul nostru, vă pot spune că și dacă s-ar dubla capacitatea ambulatorului integrat clinic tot nu ar fi suficient. Toată presiunea este acum pe acest ambulatoriu de specialitate de care dispunem”. În legătură cu alți factori care ne-au adus în acest punct, managerul SJU Zalău a mai declarat că, la nivel de județ și implicit în Zalău, dispunem de o zonă medicală privată (ce are contract cu CAS) foarte slab dezvoltată, astfel că pentru anumite specializări bolnavii nu au cui să se adreseze și astfel se justifică timpii foarte mari de așteptare pentru programările la anumite specializări. Și totuși, având în vedere situația curentă, Rodica Albert spune că se vor mai scoate posturi la concurs în acest an pentru acele specializări unde cererile pentru consultații sunt foarte mari. Până atunci însă oamenii mai așteaptă, li se agravează problemele de sănătate sau unii poate chiar mor din lipsa unui tratament adecvat. Interesează pe cineva? Scuzele și resemnările nu vor ajuta din păcate ca lucrurile să funcționeze mai bine. În acest an electoral în care cetățeanul ar trebui să fie pus în prim-plan se pot realiza strategii prin care să atragem medici bine pregătiți în județul nostru? Ne mor oamenii, suntem un județ plin de pensionari care au nevoie de sprijin medical după ce o viață întreagă au muncit pentru țara asta. Face cineva ceva concret sau stăm în continuare și așteptăm să-i vedem cum se sting rând pe rând?

