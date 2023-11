Lansare de carte la Jibou

Miercuri, 8 noiembrie 2023, de la ora 13, în sala mică de la Casa de Cultură din Jibou, sub egida Bibliotecii Orășeneşti, va avea loc lansarea cărţii profesorului Gheorghe Moga „Breviar de cuvinte şi expresii”, volum apărut în cadrul colecţiei „Scriitori Sălăjeni” a Editurii Caiete Silvane a Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj. Prefaţa este semnată de poetul şi criticul literar Viorel Mureşan. „Volumul vine în urma observării îndelungi şi atente a modului cum vede şi cum exprimă vorbitorul de limbă română, lumea, la nivel de cuvinte şi expresii. Am putut constata, parcurgând cele 33 de unităţi ale cărţii, că autorul abordează limba, în egală măsură, pe latura ei socială şi pe cea individuală. Ba, chiar mai mult, are în vedere şi componenta psihologică a limbajului, privind, mereu laolaltă, exprimarea cognitivă şi perechea ei afectivă”, spune poetul Viorel Mureşan. Născut la 23 septembrie 1946, în Răhău – Sebeş, judeţul Alba, Gheorghe Moga a urmat liceul la Sebeş şi Facultatea de Filologie a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. A fost profesor de limba şi literatura română la Loman, jud. Alba (1969-1972), apoi în Jibou (1972-2011). A obţinut doctoratul în 2001, la Universitatea de Vest din Timişoara, cu teza „Lexicul sadovenian” (sub îndrumarea profesorului G.I. Tohăneanu). A publicat în revistele: „Limba română”, „Limba şi literatura română”, „Familia”, „România literară” și „Cultura”. În prezent este colaborator al revistei de cultură „Caiete Silvane”. În 2016, a publicat la Editura „Caiete Silvane” volumul „File de dicţionar – expresii şi reflecţii”. „Caiete Silvane”, revista și editura Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, instituție a Consiliului Judeţean Sălaj.

