Zeci de elevi de la CNS Zalău, olimpici la engleză

Colegiul Național „Silvania” din Zalău confirmă din nou că este o unitate de învățământ cu rezultate excepționale. De această dată este vorba despre rezultatele obținute la Olimpiada de Limba Engleză. 27 de elevi au participat, iar șapte s-au calificat la faza națională. Olimpicii calificați la faza națională sunt: Sonia Pop (clasa a IX-a, premiul I la faza județeană, profesor îndrumător Cristian Man); Mara Olivia Stejan (clasa a X-a, premiul I la etapa județeană, profesori îndrumători: Andrea Faur și Cristian Man; Răzvan Treșca (clasa a XI-a, premiul I la etapa județeană, profesoară Alina Cotoi); Georgiana Păușan (clasa a XI-a, premiul II la etapa județeană, profesoară Alina Cotoi); Iulia Podar (clasa a XI-a, premiul I, profesori Alina Cotoi și Cristian Man); David Sav (clasa a XII-a, premiul II la etapa județeană, profesoară Rodica Cherecheș) și Ana Barbolovici (clasa a XII-a, premiul I la faza națională, profesori Alina Cotoi și Andrea Faur). Olimpicii au fost felicitați de oficialii unității de învățământ, din felicitare nelipsind cuvintele presărate cu ingrediente pline de bucurie, umor și gânduri frumoase. „Nu, nu, nu am pierit, am așteptat să facem o poză ca lumea în fața școlii cu copiii cu care ne mândrim, care și-au și ne-au depășit așteptările și ne-au făcut să ne amintim de ce ne place atât de mult la CNS. Domnul director Florin Morar apare în poză pentru a mări media de înălțime și pentru a vă convinge că vorbim serios. Pe scurt: acestea sunt rezultatele la Olimpiada de Limba Engleză, 27 de premii în total. Știți ce frumoasă e Țara Hațegului? Ei, șapte dintre elevii noștri s-au hotărât să o viziteze de aproape în vacanța de primăvară. Hunedoara sounds like a good option, doesn’t it? V-ați prins că acolo va fi etapa națională, iar copiii noștri vor fi prezenți, purtându-ne renumele și reprezentându-ne cu cinste. Felicitări, până acum e < >, de acum urmează doar cireșe. Cireșe de pe tort. Avem încredere că vor veni!”, este o parte din mesajul catedrei de engleză de la CNS.

