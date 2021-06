Ultimul clopoțel pentru absolvenții Liceului Tehnologic “Voievod Gelu”

Liceul Tehnologic “Voievod Gelu” din Zalău a găzduit la finalul săptămânii trecute festivitatea de absolvire a elevilor din clasa a XII-a. Într-o atmosferă încărcată de emoții, zâmbete, lacrimi și amintiri, absolvenții și-au luat rămas bun de la profesorii care le-au îndrumat pașii pe parcursul anilor de liceu, dar și de la colegii cu care au împărțit momente frumoase, dar și clipe dificile. “Niciodată să nu lăsați momentele de cumpănă să vă definească parcursul, pentru că întotdeuana răsare soarele. (…). N-am uitat că voi sunteți sensul misiunii noastre de dascăli. Dragi noștri absolvenți, știți că acum suntem la finalul unui extemporal greu pe care l-am dat în acest an și în această aproape jumătate de an toți. Voi, colegii voștri mai mici, noi părinții și familiile voastre. Un extemporal al căror note nu le vom primi atât de repede cum le primeam în on-line. Le vom primi pe parcurs. De noi depinde ca aceste note să se îmbunătățească. Fiecare dintre noi să facem ceva în plus, față de ce am făcut și să învățăm din această experiență la care nu ne-am gândit niciunul dintre noi nici măcar o secundă. Aveți șansa să vă autodepășiți, aveți șansa să vă demostrați cât de valoroși sunteți și aveți șansa să ne demostrați nouă, că am avut dreptate atunci când v-am spus că fiecare în felul vostru sunteți minunați, sunteți valoroși, sunteți plini de energii nebănuite și că puteți să faceți lucuri mai mult decât ne-ați spus voi nouă că puteți. (…). Totul, dar absolut totul, depinde de voi! Nu există nicio piedică în calea visurilor voastre”, a fost mesajul transmis de directorul unității de învățământ, Rodica Costache, tuturor absolvenților.

