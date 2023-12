Școala primară și grădinița din Zăuan au fost renovate de Asociația BookLand

Prin programul „Renovare școli în mediul rural”, demarat de Asociația BookLand în colaborare cu Primăria Ip, au fost renovate Școala primară și grădinița din Zăuan. Inaugurarea a avut loc în data de 11 decembrie, la eveniment luând parte și îndrăgitul actor și interpret Sandu Pop, cunoscut sub numele de Văru’ Sandel. El a acceptat invitația de a deveni Ambasador BookLand și de a petrece câteva ore în compania celor 80 de elevi și a dascălilor din sat. Lucrările de renovare și de dotare au avut loc în acest an, în perioada iulie – octombrie. Valoarea totală a investiției a fost de 135.000 euro, sponsorizările atrase de Asociația BookLand însumând 100.000 EURO, în timp ce contribuția Primăriei Comunei Ip s-a ridicat la 35.000 euro. Acesta este un bun exemplu de parteneriat public-privat, menit să genereze un viitor mai bun pentru copiii din satele și comunele României, contribuind astfel la schimbarea mentalităților și atitudinii privind importanța educației în comunitățile rurale. Legat de importanța proiectului, primarul Markus Laszlo spune că „am fost bucuros să văd că toată comunitatea din Zăuan s-a alăturat acestui proiect care este acum complet funcțional. Copiii sunt foarte fericiți, vin cu drag la școală și se bucură de această investiție la care am contribuit și noi în mică parte. Comunitatea este mulțumită și asta contează cel mai mult. S-au implicat și părinții elevilor, asigurând masa muncitorilor, iar Biserica Reformată i-a cazat pe cei care au lucrat pe parcursul celor patru luni cât au durat lucrările de renovare. Clădirea are acum un aspect deosebit, copilașii din comunitate învață acum într-un loc sigur, frumos, modern și frumos colorat”. Renovarea s-a făcut atât la interior, cât și la exterior. Instalația electrică a fost schimbată, la ferestre au fost puse pervazuri și jaluzele noi. Cei mici au acum și un laborator IT, dotat cu calculatoare și scaune moderne, aparatura și piesele de mobilier provenind din donațiile companiilor private cu care colaborează Asociația BookLand. În curtea școlii, primul lucru care îți atrage atenția este terenul de sport, de care cei mici se bucură atât de mult.

Legat de faptul că o școală din mediul rural s-a transformat în doar câteva luni într-o școală prietenoasă, cu nimic mai prejos față de școlile din marile orașe, Văru’ Sandel afirma cu ocazia inaugurării: „mi-a dat Dumnezeu fericirea întâlnirii cu niște oameni tare faini, entuziaști și, mai ales, tare harnici. De la primar, la clopotar, director, educator, toți au prins cu nădejde de mâna întinsă de BookLand, pentru a reface școala și pentru ca micuții de azi și maturii de mâine să se poată dezvolta și să se bucure de condiții prielnice pentru a învăța. Implicați cu tot ce a putut fiecare, părinții copilașilor au dat o mare mână de ajutor meșteșugarilor, oferind mese calde pe rândul satului, așa cum se zice la noi. Cu profesori, învățători, directori dedicați, cu un primar și un viceprimar deschiși la minte și cu înțelepciunea oamenilor simpli și faini, proiectul acesta a ajuns la final. Ca lucrări zic, pentru că, el de abia acum începe cu adevărat”.

Proiectele primarului din Ip nu se opresc aici, pentru 2024 acesta are în plan punerea în practică de noi proiecte care să aducă bunăstare localnicilor. Se are în vedere finalizarea introducerii canalizării pe străzile care nu au fost cuprinse în cele două proiecte anterioare. Astfel se atrag noi fonduri necesare finalizării lucrărilor prin câștigarea unui proiect depus în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”. De asemenea, va fi construită și o platformă de deșeuri, în vederea distrugerii și prelucrării deșeurilor mari, care nu se pot colecta la punctele standard. Ne referim aici în special la deșeurile care provin din demolări și construcții. La ora actuală proiectul este gata și se va realiza prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Primarul Markus Laszlo mai intenționează să amplaseze în centrul comunei Ip o stație de încărcare pentru mașini electrice, finanțarea fiind atrasă prin Fondul de Mediu, proiectul fiind în acest moment realizat.