Schimbări la vârful mai multor școli și grădinițe sălăjene: zeci de noi directori numiți de ISJ Sălaj

Inspectoratul Școlar Județean Sălaj a derulat, în perioada 18-21 august 2025, procedura de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcțiilor de director sau director adjunct vacante în mai multe grădinițe, școli și licee din județ, pentru anul școlar 2025–2026.

Funcțiile au fost publicate la începutul acestei luni, iar numirile, prin detașare în interesul învățământului, vor fi stabilite de Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Sălaj în data de 25 august 2025.

Cadrele didactice interesate au avut posibilitatea să își depună dosarele până joi, 21 august. Documentația a trebuit să cuprindă un Curriculum Vitae, o Scrisoare de intenție și un Acord pentru detașare în interesul învățământului.

Funcțiile pot fi ocupate de profesorii care sunt absolvenți de învățământ superior, cu diplomă de licență sau atestat de echivalare, au obținut calificativul „Foarte bine” în ultimii doi ani școlari încheiați, nu au fost sancționați disciplinar în anul școlar curent ori nu au fost lipsiți, prin hotărâre judecătorească definitivă, de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ. Până la organizarea concursului, aceste posturi vacante de conducere din școlile din județul Sălaj vor fi ocupate prin procedura de detașare în interesul învățământului.

Unitățiile cu funcții vacante

Școala Gimnazială Nr. 1 Almașu – Director, Școala Gimnazială „Avram Iancu” Aluniș – Director, Școala Gimnazială Nr. 1 Băbeni – Director, Școala Gimnazială Nr. 1 Chieșd – Director, Școala Gimnazială Nr. 1 Cuzăplac – Director, Școala Gimnazială Nr. 1 Lozna – Director, Școala Gimnazială Nr. 1 Dragu – Director, Școala Gimnazială „Gheorghe Munteanu” Poiana Blenchii – Director, Școala Gimnazială Nr. 1 Pustă – Director, Școala Gimnazială Nr. 1 Șimișna – Director, Școala Gimnazială „Bathory Istvan” Șimleu Silvaniei – Director, Școala Gimnazială Nr. 1 Zalha – Director, Liceul Tehnologic Nr. 1 Sărmășag – Director, Liceul Tehnologic „Ioachim Pop” Ileanda – Director adjunct, Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” Zalău – Director adjunct, Liceul Tehnologic Nr. 1 Sărmășag – Director adjunct, CJRAE Zalău – Director, Creșa Voinicel Zalău – Director, Școala Gimnazială „Andrei Mureșanu” Cehu Silvaniei – Director, Școala Gimnazială „Andrei Mureșanu” Cehu Silvaniei – Director adjunct, Școala Gimnazială Nr. 1 Pericei – Director, Școala Gimnazială Nr. 1 Fildu de Mijloc – Director, Școala Gimnazială Nr. 1 Ip – Director, Grădinița cu PP Nr. 12 Zalău – Director, Palatul Copiilor Zalău – Director, Colegiul Tehnic „API” Zalău – Director adjunct, Liceul Tehnologic „Octavian Goga” Jibou – Director adjunct, Liceul Tehnologic Nr. 1 Surduc – Director adjunct, Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” Șimleu Silvaniei – Director, Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” Șimleu Silvaniei – Director adjunct,