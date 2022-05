Porți deschise la Colegiul Național „Silvania” Zalău. Elevii au simulat o sesiune a Parlamentului European în problematica tinerilor imigranți

Experimente de chimie, fizică, vizionări de filme, expoziții de pictură, curs de jurnalism, momente artistice, cântece și jocuri populare, prezentarea medaliilor, a diplomelor și atestatelor, toate acestea au făcut parte astăzi dintr-un altfel de program educațional derulat la Colegiului Național „Silvania” Zalău.

Unul dintre momentele cele mai interesante a fost simularea de către elevii școlii a unei sesiuni a Parlamentului European. Elevii s-au împărțit în grupuri parlamentare, iar principala dezbatere propusă a fost cea pe tema tinerilor imigranți. Elevii „europarlamentari” au venit cu propuneri, au expus probleme, au dezbătut și au venit cu soluții. Sesiunea s-a desfășurat în curtea școlii, unitatea de învățământ fiind și o școală-ambasador a Parlamentului European. Este clar. Colegiul Național „Silvania” din Zalău este școala etalon a învățământului sălăjean, aici fiind obținute rezultate remarcabile de-a lungul deceniilor.

Prezent printre elevi și invitați, directorul unității de învățământ, profesorul Florin Morar, a explicat că momentul organizat vine să prezinte școala, să expună rezultatele, proiectele educaționale, specializările liceului zălăuan.

„Este o zi a porților deschise în școala noastră, o zi în care ne-am propus să prezentăm sălăjenilor activitățile noastre din acest an. Venim după rezultate deosebite la fazele naționale ale olimpiadelor școlare și am considerat oportun să desfășurăm această zi cu diferite activități aici, în curtea colegiului. Sunt activități culturale, educaționale, sportive, momente în care elevii noștri să demonstreze că nu suntem cei mai buni doar la învățătură, ci și la sport, cultură, muzică etc. Fiecare catedră și-a pregătit diferite activități în care elevii prezintă diferite lucrări special concepute. În acest an, scopul meu a fost să dau viață curții liceului. Așa se face că am schimbat ce s-a putut la terenul de sport, la tribune, acest loc de relaxare este unul deosebit și le mulțumesc celor de la Tenaris Silcotub pentru implicare și sprijin”, ne-a declarat directorul CNS Zalău, prof. Florin Morar.

Banner impresionant despre istoria școlii

Un banner impresionant pe care se regăsesc fotografii, informații, date, toate despre istoria școlii a fost montat pe peretele unui corp de clădire din cadrul Colegiului Național „Silvania”. Bannerul are 40 de metri pătrați, a fost realizat cu sprijinul profesorului Mirel Matyas, iar fotografiile vechi care se regăsesc pe afiș fac parte din colecția personală a zălăuanului Daniel Mureșan. „În acest afiș este redată istoria școlii noastre. Noi sărbătorim în acest an 375 de ani de învățământ în Zalău și am vrut să marcăm și acest moment”, a mai punctat profesorul Florin Morar.

Școala cu peste 1.000 de elevi

„La Colegiul Național „Silvania” Zalău învață 1.036 de elevi, iar Centrul Județean de Excelență, care funcționează pe lângă școala noastră, cuprinde 700 de elevi din care aproximativ 600 sunt elevii școlii noastre. Sigur, noi suntem o școală de elită, o școală de prestigiu în care pe primul plan este învățătura. Noi suntem obligați de tradiția pe care o avem să ducem mai departe aceste rezultate și cred că, cel puțin deocamdată, o facem cu succes”, a mai spus Florin Morar.

Concurență tot mai mare

Concurența la admiterea în CNS este tot mai acerbă, lucru cunoscut la nivel de județ. Concurența este tot mai mare și la clasele de gimnaziu din cadrul CNS. Sunt 26 de locuri la gimnaziu, iar concurența este una acerbă. Din totalul absolvenților Colegiului Național „Silvania” Zalău, aproximativ 98 la sută urmează cursurile unor universități din țară și străinătate. Întrebat dacă există o rețetă a succesului pentru rezultatele obținute de elevii acestei școli, profesorul Florin Morar a răspuns clar: „Munca, munca este rețeta succesului!”