Performanță notabilă pentru echipa de robotică a Colegiului „Alesandru Papiu Ilarian” din Zalău

Echipa de robotică a Colegiului Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” din Zalău – „Brainstorms” a obținut un nou rezultat important, de această dată la concursul de robotică pentru liceeni „Regionala Nord – First Tech Challenge”. „Rezultatele obținute în calificări și la Regionala Nord sunt o dovadă clară a muncii, dedicării și pasiunii pe care le-am investit cu toții. Deși nu ne-am calificat în faza finală, clasarea pe locul 17 din 47 de echipe, pornind de pe locul 31, este o realizare de care trebuie să fim mândri. Pe parcursul competiției, desfășurată la Cluj-Napoca, în perioada 28 februarie – 2 martie, am demonstrat forța și determinarea echipei noastre. Am obținut patru victorii din șase meciuri susținute și, în prima zi a competiției, am realizat un scor impresionant de 319 puncte, care, la final, a rămas pe locul IV în întreaga competiție. Aceste reușite sunt o dovadă a progresului nostru și a muncii depuse de fiecare membru al echipei. FTC nu este doar despre locuri în clasament, ci despre progres, despre lecțiile învățate și despre comunitatea pe care o construim împreună. Fiecare provocare tehnică, fiecare strategie gândită, fiecare meci jucat ne-au făcut mai buni, mai puternici și mai pregătiți pentru viitor. Mulțumim elevilor pentru efortul lor, părinților pentru sprijinul necondiționat, sponsorilor pentru încredere și tuturor celor care au crezut în noi”, este o parte din mesajul profesorului Alexandru Mureșan, unul dintre coordonatorii echipei.

