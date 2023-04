Paul Iacob, studentul zălăuan nominalizat la unul dintre cele mai importante premii academice

A fost elev al Colegiului Național Silvania Zalău, a luat examenul de Bacalaureat cu media 10, la Facultatea de Drept a intrat primul, a fost ales senator al studenţilor Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, iar zilele trecute a fost nominalizat la „Premiile Excellentia”, unul dintre cele mai importante evenimente universitare din România prin care sunt premiați studenți, doctoranzi și profesori universitari pentru rezultatele și munca depusă.

Potrivit Universității Clujene, evenimentul „Premiile Excellentia” are scopul de a exprima recunoștința și aprecierea față de acei studenți și acele cadre didactice universitare, care, prin muncă, voluntariat și rezultatele lor, dau dovadă de excelență în domeniul academic de activitate. „Gala Excellentia se derulează anual, prin premierea studenților, doctoranzilor și cadrelor didactice, respectând principiul multiculturalității ce stă la baza comunității Universității Babeș-Bolyai. Astfel, studenții laureați (licență și master) vor fi în număr de trei pentru fiecare facultate, acolo unde este cazul – unul de la linia română, unul de la linia maghiară și unul de la lina germană. În semn de gratitudine pentru prestația didactică și științifică deosebită, pentru implicarea şi dedicarea dovedită în îndeplinirea misiunii de educare şi formare a studenţilor, acordăm titlul de Profesor Excellentia câte unui cadru didactic universitar din fiecare facultate. De asemenea, pentru eforturile depuse în cercetare, pentru activitatea didactică, dar și pentru implicarea în viața studențească vom acorda titlul de Doctorand Excellentia câte unui student doctorand din fiecare școală doctorală, per facultate. Nu în ultimul rând, în semn de apreciere a activităților de voluntariat, a performanţei academice deosebite şi a pasiunii dovedite pentru domeniul studiat, dorim să acordăm titlul de Student Excellentia câte unui student din cadrul fiecărei facultăți, respectând cele trei linii de studiu din cadrul Universității Babeș-Bolyai”, este mesajul Universității „Babeş-Bolyai”.

Modestie, inteligență și perseverență

L-am cunoscut cu ani în urmă pe Paul Iacob. L-am intervievat, iar azi am vorbit din nou, dar la telefon. Părea bucuros, l-am felicitat. Este pentru al patrulea an când este nominalizat la „Premiile Excellentia”. Ultima oară mi-a spus că își dorește să devină magistrat, judecător. Sunt sigur că va reuși, pentru că societatea românească are nevoie de tineri ca el. Mult succes, Paul! Acordarea distincțiilor se realizează atât în baza evaluării dosarului individual al studentului nominalizat, cât și în baza votului acordat de către membrii comunității academice, iar rezultatele vor fi anunțate în următoarele zile.

