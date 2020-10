Noi materii opționale pentru elevi

Ministrul Educației, Monica Anisie, a anunțat zilele trecute introducerea unor noi discipline opționale în unităţile de învăţământ din țară. Pentru clasele a III-a și a IV-a elevii ar putea să studieze „Eu şi scena”, cei din clasele a VI-a și a VII-a „Teatrul şi noi”, iar clasele a X-a şi a XI-a ar putea opta, dacă doresc, pentru disciplina „Laboratorul de teatru”. „Elevii pot să studieze la clasele a III-a și a IV-a disciplina „Eu și scena”, la clasa a VI-a și a VII-a disciplina „Teatrul și noi”, iar la clasele a X-a și a XI-a, disciplina „Laboratorul de teatru”. “Ca profesor de limba și literatura română și ministru, consider că acesta este un moment important pentru educație, moment care răspunde recomandărilor Consiliului UE pentru competențele cheie de învățare pe tot parcursul vieții, în care sunt incluse și competențele artistice, Declarației de la Frankfurt privind educația prin arte, recomandărilor UNESCO prevăzute în Agenda de la Seoul în care se precizează că folosirea artelor în educație poate să sporească abilitățile creative și inovative ale societății, să promoveze și să încurajeze responsabilitatea socială”, a declarat Monica Anisie în cadrul unei conferințe de presă, cu ocazia deschiderii Anului Universitar.

