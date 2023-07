Nicolae Venter, elevul olimpic al Şcolii Profesionale „Petri Mor” Nuşfalău

La Şcoala Profesională „Petri Mor” din Nuşfalău, performanța în educație pare că este o stare de spirit. În acest loc cresc și se dezvoltă olimpici cu sprijinul cadrelor didactice care știu să-și facă meseria cu multă dedicare și entuziasm. Am dorit să aflăm secretul și așa l-am cunoscut pe profesorul de matematică Boboiu Viorel, care este de altfel și dirigintele clasei a VII-a A, acolo unde învață elevul Nicolae Venter. Despre acesta, dirigintele ne-a povestit că este „un elev ambițios și foarte silitor. A obținut în fiecare an media zece. Este prezent la foarte multe olimpiade județene și naționale de unde se întoarce mereu cu premii importante. El urcă școala noastră în topul școlilor profesionale din județ. Sunt mândru că îl am ca și elev la clasă și că am posibilitatea să lucrez cu el”.

Nicolae Venter nu este un elev oarecare, el este cel care reușește să atingă cu ușurință excelența în domenii precum matematica, chimia și fizica. Rezultatele obținute până acum confirmă din plin acest lucru. Premiile sunt numeroase și valoroase, dar noi ne vom opri atenția asupra celor obținute recent, chiar în acest an școlar. Elevul a obținut mențiune la Olimpiada națională de matematică la etapa județeană în anul școlar 2022 – 2023, locul II la etapa județeană în anul școlar 2022 – 2023 la Concursul Național de matematică „Olimpiada Satelor din România”, mențiune la Olimpiada Satelor din Transilvania susținut în perioada 17 – 19 martie, locul I la concursul județean „Universul Fascinant al Matematicii” susținut în data de 29 aprilie la Bobota. Elevul a mai obținut locul III la Olimpiada județeană de matematică de la Zalău precum și locul I în data de 1 mai la faza pe județ, ceea ce i-a oferit posibilitatea de a participa și ocupa locul al III-lea la etapa națională a concursului de fizică și chimie „IMPULS PERPETUUM” de la Baia Mare organizat în perioada 19 – 23 iulie.

Cum se poate ajunge la o asemenea performanță în educație? Răspunsul ni l-a oferit foarte prompt dirigintele său: „este destul de simplu să vorbim despre performanță în educație, dar în același timp este extrem de greu. Noi facem cu acești elevi pregătiri speciale, pe lângă orele de la clasă. Avem experiența necesară. Tot timpul, cel puțin de când sunt eu aici, Nușfalăul a fost fruntaș la concursuri și olimpiade. Este important să avem și copii care să-și dorească să fie buni, performanți. Până la urmă, asta-i și motivația de dascăl, să ai copii buni și să te prezinți cu ei și desigur să-i vezi cât mai sus pe podium. Munca este în primul rând a elevului și apoi a profesorului și familiei. Nicolae Venter este un elev polivalent, fiind pasionat de matematică, fizică și chimie”.

Întrebat cu privire la modul în care percepe evoluția și progresul educațional actual, profesorul Boboiu Viorel ne-a spus că este conștient că sistemul de învățământ actual poate fi mult îmbunătățit și mult mai adaptat la nevoile și cerințele elevilor.

Legat de performanțele lui Nicolae Venter, dirigintele spune că și colegii săi au un aport notabil la formarea acestuia. Sub îndrumarea profesorilor Fazakas Anamaria Timea (fizică) şi Szűcs Erzsébetz (chimie) elevul din Nușfalău atinge performanță după performanță, cu destul de multă lejeritate, având totuși în spate un volum de muncă deosebit. Profesorul Boboiu Viorel spune că rețeta succesului este în esență destul de simplă: fără muncă și sacrificiu nu se poate atinge excelența în niciun domeniu de activitate, fără a omite din ecuație pasiunea, dăruirea și încrederea în forțele proprii.

La rândul său, profesoara Szűcs Erzsébetz ne-a declarat legat de elevul Nicolae Venter „E un elev extraordinar. Nu ne lăudăm prea tare, dar lăsăm să vorbească rezultatele de la sine, diplomele lui sunt din ce ce mai multe și mai valoroase. Împreună cu colega mea Fazakas Anamaria Timea și dirigintele lui ne bucurăm că avem un elev așa de dotat, talentat și motivat”.

Profesorul de matematică se simte împlinit la catedră și este mulțumit că lucrurile merg spre bine. Perioada pandemică care l-a împiedicat să-și mai ducă elevii la concursuri, dar acum recuperează timpul pierdut prin și mai multă dăruire și implicare în formarea la clasă și în afara școlii. Împreună cu conducerea școlii și colegii săi de la catedră este convins că în școala din Nușfalău vor apărea tot mai multe sclipiri de geniu.