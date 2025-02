Mai multe ore de Religie decât Geografie sau Chimie la liceu

Proiectele de planuri-cadrul pentru licee aduc noi modificări în programa liceenilor privind materiile studiate și măsura în care vor fi parcurse în cei patru ani de școală. Religia rămâne parte a trunchiului comun și este studiată de elevi timp de 13 ani ca materie de sine stătătoare. Acest lucru nu se întâmplă cu niciuna dintre celelalte discipline, printre care Limba română sau Matematica. Șerban Iosifescu, fost președinte al Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar, vede religia ca pe o catehizare, o îndoctrinare. Ceea ce elevii studiază la această materie este în antiteză cu ceea ce se studiază la Științe. Astfel, după cum a notat acesta pe blogul său, apare întrebarea asupra a ce se întâmplă în mintea elevilor în fața unei astfel de contradicții. Reacția sa vine după punerea în dezbatere a planurilor-cadru pentru ciclul liceal până la 6 martie, nereformate de mai bine de 15 ani.

Astfel, ceea ce se remarcă privind orele ce vor fi parcurse de liceeni, dacă aceste planuri vor avea undă verde, e că religia, materie la care elevii pot opta pentru a participa, are de două ori mai multe ore în trunchiul comun decât Istoria sau Chimia.

„Ce se va întâmpla cu mintea elevului”

„Religia (de fapt, catehizare, îndoctrinare) rămâne parte a trunchiului comun și se studiază 13 ani, ca disciplină de sine stătătoare, ceea ce nu se întâmplă cu nicio altă disciplină, nici măcar cu Limba Română și Matematica. Și ce se face la Religie contrazice ce se face la Științe. Ce se va întâmpla cu mintea elevului în fața acestei contradicții? Și ne vom mira, în continuare, că sunt votați Aberant Bibirescu și Lunatica Boboloacă (personaje imaginare) pentru că votanții ”simt” și ”cred” (dar nu gândesc). Oricum nimeni nu se pune cu BOR, cea mai mare putere în stat”, a notat Șerban Iosifescu pe blogul său.

La o comparație, Religia ar urma să fie studiată de toți elevii în fiecare din cei patru ani de liceu. Aceasta va apărea în orare cu o oră pentru fiecare săptămână și va fi în trunchiul comun. În schimb, Geografia ar urma să fie în trunchiul comun, tot cu o oră pe săptămână, doar la clasele de a IX-a și a X-a. Asemenea acesteia, și alte materii vor fi studiate similar. Dacă o parte dintre discipline au rămas în trunchiul comun doar pentru primii doi ani de liceu, pentru clasele a XI-a și a XII-a sunt incluse în curriculumul de specialitate la profil, fie el real sau uman.

Mai multă Religie decât Geografie sau Chimie

Geografia, Fizica, Chimia, Biologia și Istoria, fără componentele referitoare la Holocaust și comunism, au alocate 72 de ore în trunchiul comun la nivel de liceu. Religia are dublu, cu un număr de 142 de ore, iar Matematica are prevăzute 144 de ore, Limba modernă 2 cu 142, iar Tehnologia informației și a comunicațiilor are 142 de ore.