Liceul de Artă „Ioan Sima”, gazda unei școli franceze cu profesori aduși din Franța

La Liceul de Artă „Ioan Sima” din municipiul Zalău funcționează de doi ani o școală franceză, un proiect realizat printr-un parteneriat între liceu și compania producătoare de anvelope, societate care deține două uzine în orașul nostru.

„Acest proiect funcționează și începe să dea roade. Este cel de-al doilea an de implementare a proiectului educațional. Elevii școlii franceze au avut serbarea de Crăciun, ne-am bucurat cu toții de acest moment. Mă bucur că cele două profesoare de origine franceză, colegele noastre, reușesc să ne împărtășească din experiența lor în sistemul de învățământ francez. Au reușit să adapteze metodele lor didactice în ceea ce înseamnă învățământul românesc. Școala are opt elevi și două cadre didactice, iar această componentă internațională a adus școlii noastre un plus de valoare”, ne-a declarat directorul Liceului de Artă „Ioan Sima” din Zalău, profesorul Titus Câmpean.

Proiect educațional internațional

Școala franceză este frecventată de elevi, copii ai angajaților companiei producătoare de anvelope din Zalău. Predarea este în limba franceză, iar elevii francezi învață inclusiv istoria românilor și limba română.