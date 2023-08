Începe sesiunea de toamnă a Bacalaureatului. Sălajul are trei centre de examen

Probele scrise ale Examenului Național de Bacalaureat, sesiunea august 2023, încep miercuri, 16 august 2023, cu proba scrisă la Limba și literatura română, a anunțat Inspectoratul Școlar Sălaj. Joi, 17 august, se va desfășura proba obligatorie a profilului, iar vineri, 18, va avea loc proba la alegere a profilului și a specializării. Ultima probă scrisă, proba la Limba și literatura maternă, este programată, luni, 21 august. În Sălaj, pentru buna organizare și desfășurare a probelor scrise au fost pregătite centre de examen la Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” din Zalău, Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” din Zalău și un centru zonal de evaluare în cadrul Liceului Pedagogic „Gheorghe Șincai” din Zalău. Pentru această sesiune, s-au înscris 403 candidați dintre care 279 din promoția curentă, respectiv 124 din promoțiile anterioare. Un element de noutate în ceea ce privește Bacalaureatul din această toamnă îl reprezintă faptul că evaluarea va fi digitalizată. Mai exact, lucrările scrise ale candidaților vor fi scanate și încărcate pe o platformă destinată evaluării digitalizate. Astfel, prin intermediul unei aplicații, profesorilor li se vor repartiza, în mod aleatoriu, lucrări scanate dintr-un alt județ decât cel de origine, iar evaluarea se va realiza în laboratoare de informatică. Afișarea primelor rezultate, în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 25 august 2023 (până la ora 12:00). Afișarea rezultatelor se va face prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului. Contestațiile pot fi depuse/transmise în aceeași zi, în intervalul orar 12 – 18, inclusiv prin mijloace electronice. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi făcute publice, în data de 29 august 2023. Toate probele scrise încep la ora 9, accesul elevilor în săli fiind permis în intervalul orar 7:30 – 8:30. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen. Beneficiază de prelungirea timpului de lucru, cu maximum două ore, candidații pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Județeană de Organizare a Examenului de Bacalaureat, în baza prevederilor procedurii privind asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare. Toate sălile de examen au în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio. Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor, vor utiliza numai creion negru. Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc. De asemenea, elevii vor fi informați că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.). În același timp, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen. Drept urmare, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de Bacalaureat.

