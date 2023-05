Greva încurcă Evaluarea Națională. Testarea ar putea fi amânată, anunță sindicaliștii sălăjeni

În perioada 24 – 25 mai, elevii din clasele a VI-a ar urma să susțină Evaluarea Națională, dar președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, Marius Nistor a declarat pentru Edupedu.ro că testarea nu poate avea loc în condițiile în care are loc greva generală. „Câtă vreme este grevă generală, nu putem discuta de susținerea vreunei activități didactice de predare sau de evaluare”, a spus Marius Nistor pentru Edupedu.ro. El a precizat că nu sunt șanse ca Evaluarea Națională să aibă loc săptămâna aceasta, conform calendarului oficial. Conform Ministerului Educației, Evaluarea Națională de la clasa a VI-a trebuie să se desfășoare astfel: Limbă și comunicare — miercuri, 24 mai 2023 și Matematică și Științe ale naturii — joi, 25 mai 2023. Contactat telefonic, liderul sindicatelor din învățământ Sălaj, profesorul Vasile Sîrb, a declarat că deocamdată nu a fost luată o decizie oficială cu privire la Evaluarea Națională, dar este posibil să fie amânată. Desigur, până miercuri mai este, greva poate fi întreruptă în orice moment dacă negocierile dau rezultate.

