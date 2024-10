Grădinița „Sfânta Inimă a lui Isus” din Zalău, „Sărbătoarea Mulțumirii”, bucurie și recunoștință

Bucurie, zâmbete, cântece, mulțumire, dăruire, prețuire și speranță, acestea, cred eu, au fost ingredientele principale ale unui moment emoționant organizat miercuri seara la Grădinița „Sfânta Inimă a lui Isus” din Zalău. În acest frumos peisaj de toamnă nu au fost prezenți doar copiii, ci și părinții lor, bunici, frați și surori, toți petrecând timp prețios și frumos împreună.

Recunosc, a fost pentru prima oară când am intrat în această unitate de învățământ. Soția mea îmi povestise despre grădiniță, despre cât de frumoasă este și ce personal dedicat are. Întâmplarea a făcut să fiu invitat la un eveniment despre care mi s-a spus că o să-mi placă, o acțiune de suflet. Am intrat pe porțile unității și m intrat parcă într-un Univers presărat cu flori, cu mere aromate, prăjitură cu mere, cozonac, personaje animate și o lume de poveste. Totul a fost atent pregătit pentru o sărbătoare care să marcheze toamn, mulțumirea și recunoștința. A fost „Sărbătoarea Mulțumirii”, un eveniment pregătit de profesoara Claudia Cristea, cea care este și directorul unității de învățământ. Grupele de copii au încălzit sufletul tuturor celor prezenți prin rugăciune, cântec, poezie și dans. Sărbătoarea a oferit bucurie și pace, zâmbete și îmbrățișări, frumusețe și culoare. Recunosc, de multă vreme n-am mai văzut atâția oameni și copii apropiați, toți pentru un moment de bucurie și mulțumire.