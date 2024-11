Elevii de la API Zalău au construit un robot educațional proiectat să strângă gunoaiele de pe fundul mării

Chiar dacă este un proiect educațional, robotul construit de echipa de robotică a Colegiului Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” din Zalău a atras privirile mai multor ingineri, inclusiv a celor de la o companie multinațională cu două puncte de lucru în Sălaj. Am întâlnit echipa de robotică de la API zilele trecute, elevii marcând „Săptămâna Europeană a Roboticii”. A fost un moment la care au participat elevii echipei, profesorii coordonatori și reprezentanții unui investitor.

Fiecare elev a vorbit despre rolul său în echipă. Unii coordonează, alții programează, sunt șic ei care promovează, comunică, prezintă robotul, nu lipsesc liceenii care îl montează, îl întrețin. Este un adevărat sistem. Echipa mi-a explicat că robotul lor din acest an a fost proiectat conform cerințelor și este capabil să colecteze deșeuri inclusiv de pe fundul mării. Repet, este un proiect educațional, iar robotul urmează să participe la o serie de competiții naționale deosebit de importante. Alături de copii sunt profesorul Alexandru Mureșan, dascălul despre care putem spune că a adus și promovat informatica în unitatea de învățământ după 1990, iar Sergiu Ivan, noul director adjunct de la API, coordonează proiectele tehnice și disciplinele de profil. Amândoi sunt mentori-coordonatori, dascăli deosebit de implicați și îi felicit pentru asta. „Pentru că la această activitate participă mulți elevi din clasa a IX-a, dar și partenerii noștri de la Michelin Zalău și Devillers Roumanie, cred că trebuie să lămurim problema apariției roboticii la Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian”, deoarece frecvent mi se adresează întrebarea < > Pentru a lămuri acest aspect, trebuie precizat faptul că în dezvoltarea roboticii la API au existat mai multe etape.



Încă din anul 2012 au existat preocupări pentru robotică a unor elevi de la învățământul tehnic și economic, coordonați pe atunci de profesoara Ana-Maria Rus, care au obținut rezultate bune la diferite concursuri de robotic. În anul 2017, școala noastră a semnat parteneriatul cu , s-a primit un kit de robot în valoare de 5.000 de euro și s-a înființat echipa de robotică compusă pe atunci din opt elevi, coordonați de colegele noastre profesoare: Ana-Maria Rus, Loredana Gavriș și Manuela Sabou. Conform prevederilor contractului, începând cu sezonul 2017-2018, echipa s-a înscris și a participat an de an la cel mai mare program educațional de robotică pentru liceeni – FIRST Tech Challenge România. Începând cu sezonul 2018-2019 am acceptat rolul de mentor al echipei, iar acum am alături de mine o echipă valoroasă, formată din profesorii: Sergiu Ivan, Ioana Ionescu, Denisa Spătar, Paula Codrea, ing. Leonard Bodnar și alți colegi voluntari. De atunci, reușim să participăm an de an la această competiție pentru liceeni și să obținem rezultate remarcabile, chiar dacă aceste activități nu sunt finanțate de Ministerul Educației. Cu această ocazie doresc să mulțumesc părinților și partenerilor noștri: Michelin Zalău, Devillers Roumanie, Vânător Trans, Electro Grup, Cemacom, Direct Target, precum și conducerii școlii noastre, care au făcut posibil ca noi să participăm la concursurile de robotică și să devenim ceea ce vedeți în acest loc. Aici, robotica este o activitate extracurriculară, este un hobby pentru elevii care doresc să îmbine imaginația și spiritul creativ cu cunoștințele tehnice, cu cunoștințele de programare și cunoștințele antreprenoriale acumulate în școală. Robotica este un alt mod de a face școală, un alt mod de a învăța: învățarea prin descoperire, învățarea prin activități practice, în care elevii au mai multă libertate de alegere a timpului, a ritmului și a partenerilor de învățare. După cum puteți observa, la API s-a creat o comunitate locală pentru robotică, unde au loc întâlniri cu copii, elevi, profesori, mentori, părinți și specialiști din diverse domenii, dezvoltându-se astfel un mediu unde formăm viitoarelor generații de profesioniști”, a declarat Alexandru Mureșan.