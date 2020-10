Elevii așteaptă în continuare tabletele promise de autorități

Elevii sălăjeni așteaptă, la mai mult de o lună de la debutul anului școlar, tabletele promise de autorități. Ne amintim de comunicatul ministrului Învățământului prin care părinții, dascălii și copiii erau anunțați, la finalul verii, că la începerea anului școlar sau cel mai târziu în interval de câteva zile de atunci, vor primi tablete pentru a le folosi în cazul în care pandemia va impune, din nou, închiderea școlilor. Timpul a trecut, școlile, așa cum era de așteptat, s-au închis rând pe rând, iar tabletele așteptate au rămas ascunse în dosarele stufoase ale procedurii de achiziție.

Verbul “a (nu) fi” în școala online

Am încercat să aflăm care este stadiul acestor… promisiuni, având în vedere faptul că la redacție suntem întrebați aproape zilnic de cititori dacă știm ceva legat de acest subiect. Faptul că aceste tablete nu există nici acum, după ce anul școlar a început “cu stângul”, nu e un lucru necunoscut. Cel puțin jumătate din elevi, mai ales cei din mediul rural, nu pot învăța de acasă, acum când aproape toate școlile din județ s-au închis, pentru simplul motiv că nu au pe ce/cum să asiste la cursurile online. Alții, chiar dacă ar avea promisele tablete, nu ar avea cum să le folosească pentru că în multe sate, foștii (realeși) ori actualii primari, nu au considerat că a avea internet în localități este un lucru atât de necesar. Dincolo de comunicate, de birocrație, realitatea este cea pe care o vedem cu toții: copiii nu au tablete și, se pare, nici nu le vor avea în viitorul apropiat. Răstimp, același ministru comunica zilele trecute că „suntem pregătiți pentru ca școala online să se defășoare în condiții optime!”.

Pregătiți pentru nepregătire

Am încercat să aflăm ce se întâmplă cu procedura achiziției tabletelor, în Zalău. Teoretic, primăria municipiului va achiziționa, nimeni nu știe când, tablete pe bani europeni, urmând ca de cealaltă parte, Inspectoratul Școlar să achiziționeze și să repartizeze ulterior tablete pentru elevii din județ ce provin din familii sărace. Sunt două achiziții și fonduri diferite. Revenind la tabletele de la primărie ce vor putea fi, probabil, achiziționate cu fonduri europene de UAT-uri, situația la Zalău, dar și în celelalte localități este în așteptare. Nici măcar nu se pune problema sosirii, într-un viitor cât de cât apropiat, a acestor tablete, aceasta pentru că procedura achiziției nu a fost demarată. Se lucrează la documentația privind achiziția, însă documentul esențial primăriilor – ghidul de finanțare – nu a fost finalizat și publicat nici acum. Rezultatul este simplu, dincolo de orice justificare: mulți dintre elevi nu au tablete, nu au cum să asiste la cursurile online acum, când aproape toate școlile s-au închis în Sălaj. Sunt și elevi care se găsesc într-o altă situație, pe care nici sosirea tabletelor nu o va rezolva: nu au conexiune la internet. Toate se leagă, așadar, într-un lanț al lipsurilor, al promisiunilor neținute.

Explicații care nu folosesc nimănui

La solicitarea Magazin Sălăjean, referitor la situația achiziției tabletelor pentru elevi de către Primăria Zalău, am primit următorul răspuns: “Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 144/2020 s-a aprobat alocarea de fonduri externe nerambursabile unor categorii de măsuri necesare desfăşurării în codiţii de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului şcolar 2020-2021, în contextul riscului de infecţie cu Covid-19 și anume achiziționarea, în condițiile legii, de către beneficiari, după caz, de echipamente din domeniul tehnologiei informației-IT mobile, respectiv tablete pentru uz școlar cu acces la internet, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice, în limita unui buget alocat de 100.000.000 euro. Pentru aceste categorii de măsuri aprobate de Guvernul României pentru fonduri externe nerambursabile sunt eligibile patru categorii de beneficiari, și anume: a) unitățile de învățământ preuniversitar de stat, care desfășoară activități didactice pentru elevi, cu condiția ca acestea să aibă presonalitate juridică pentru încheierea de contracte de achiziție publică în condițiile legii; b) autoritățile publice locale pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza unității administrativ teritoriale care desfășoară activități didactice destinate elevilor; c) parteneriatul dintre beneficiarii prevăzuți la lit. a) și b); d) parteneriatele între inspectoratele școlare și unitățile de învățământ. Pentru respectarea acestor prevederi şi pentru ca proiectele depuse sa fie considerate eligibile, fiecare unitate de învăţământ va depune cerere de finanţare individual, pentru aceasta va avea sprijinul Primăriei Municipiului Zalău. Până la această dată nu a fost publicată în Monitorul Oficial forma finală a ghidului şi nici data oficială de lansare a proiectelor.” Am contactat și Inspectoratul Școlar Județean pentru a obține informații legate de situația în ceea ce privește categoriile de copii care pot primi tablete prin Inspectorat, însă nu am primit niciun un răspuns până la închiderea ediției.