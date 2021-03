Elevii ar putea avea o lună vacanță de Paște

Vacanța de Paște din acest an, împărțită inițial în două, pentru Paștele catolic și pentru Paștele ortodox, ar putea dura o lună, a anunțat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu. Potrivit acestuia, vacanța de Paște din acest an ar putea dura patru săptămâni, pentru a include atât Paştele catolic, cât şi pe cel ortodox. Ministrul nu a precizat cum va fi extinsă vacanța, având în vedere că Paștele catolic este în 4 aprilie, iar cel ortodox în 2 mai, însă, cel mai probabil, un anunț în acest sens va fi făcut săptămâna viitoare. Structura anului școlar 2020-2021, așa cum se prezintă acum, cuprinde o săptămână de vacanță ce se suprapune cu perioada Paștelui catolic (4 aprilie), iar cealaltă, cu Paștele ortodox (2 mai). Prima vacanță de Paște va fi în perioada 2-11 aprilie. Elevii revin la cursuri în 12 aprilie și intră din nou în vacanță, tot pentru o săptămână, în perioada 30 aprilie – 9 mai. Potrivit Ministerului Educației, structura anului școlar, până la final, va fi următoarea: vacanța de primăvară: vineri, 2 aprilie – duminică, 11 aprilie; cursuri: luni, 12 aprilie – joi, 29 aprilie; vacanța de primăvară: vineri, 30 aprilie – duminică, 9 mai. Din 10 mai 2021, elevii revin la cursuri și nu mai au nicio vacanță până în 19 iunie, când este prima zi a vacanței de vară. Anul școlar 2020-2021 are 34 de săptămâni, adică 167 de zile de școală. Este unul dintre cei mai scurți ani școlari din ultimii 12 ani.

