Elevi din mai multe județe s-au întrecut în proiecte de afaceri

Inspectoratul Școlar Județean Sălaj a găzduit etapa regională a competiției „Business Plan”, eveniment educațional la care au participat elevi din toate județele Regiunii Nord-Vest. Competiția a evidențiat nivelul ridicat de pregătire al participanților, care au prezentat idei de afaceri inovatoare, dezvoltate sub îndrumarea profesorilor coordonatori. Calitatea proiectelor a determinat un proces de evaluare riguros, juriul având o misiune dificilă în stabilirea clasamentului final, punctajele fiind foarte apropiate.

În urma deliberării, clasamentul este următorul:

Premiul I – FE „Friend Quest” – Colegiul Economic „Partenie Cosma” din Oradea, profesor coordonator: Delia Paul;

Premiul II – FE „ECOGEN” – Colegiul Național „Andrei Mureșanu” din Bistrița, profesor coordonator: Anca Todoran;

Premiul III – FE „Casa Ceaiului” – Colegiul Economic „Gheorghe Dragoș” din Satu Mare, profesor coordonator: Camelia Popa.

Premierea echipelor câștigătoare a fost realizată de inspectorul școlar general, profesorul Gheorghe Bancea. Juriul a fost alcătuit din directorul Exim Banca Românească – Adela Mocan, administratorul Administrator Avias Transilvania SRL și președintele Asociației Patronatelor din Sălaj, Alin Buză. Evenimentul a fost un prilej de promovare a spiritului antreprenorial în rândul elevilor și de consolidare a parteneriatului dintre mediul educațional și cel economic.