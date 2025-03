Doi elevi sălăjeni, premiați la Olimpiada Națională de Matematică

Elevii sălăjeni duc mai departe numele județului prin implicarea și rezultatele excepționale obținute an de an la olimpiadele și concursurile școlare. Nici anul acesta nu face excepție, olimpicii naționali ai probei de Matematică au reușit să obțină prin muncă și dedicare rezultate remarcabile, sub îndrumarea profesorilor lor.

În perioada 24-28 februarie 2025, etapa națională a Olimpiadei de Matematică pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară s-a desfășurat la Miercurea-Ciuc, în județul Harghita. Sălajul a fost reprezentat de un lot de zece elevi, însoțiți de doamna profesoară Vereș Enikő, cadru didactic al Școlii Gimnaziale „Báthory István” din Șimleu Silvaniei.

Din clasele gimnaziale V-VII și liceale IX-XII s-a calificat câte un elev, iar alți trei elevi au din clasa a VIII-a au trecut mai departe și au reprezentat Sălajul la Miercurea-Ciuc. De asemenea, doamnele profesoare Turdean Katalin, de la Colegiul Național „Silvania” Zalău, și Faluvegi Melania, de la Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” Zalău, au făcut parte din Comisia Națională a olimpiadei.

Doi dintre elevii sălăjeni s-au întors acasă cu premii deosebite. Loga Patrik, elev în clasa a XII-a la Colegiul Național „Silvania” din Zalău, a obținut Premiul al III-lea oferit de Ministerul Educației, Premiul al II-lea din partea organizatorilor olimpiadei și Premiul Special pentru cea mai frumoasă rezolvare a unei probleme din concurs.

Un alt Premiu Special a fost câștigat de Demjén Péter, elev la Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” din Zalău, pentru cea mai frumoasă rezolvare a unei probleme propuse în cadrul olimpiadei.