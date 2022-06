Celia Clara Bodea, șefă de promoție, olimpică, eleva cu cea mai mare medie la Evaluarea Națională și visul de a deveni medic

Este olimpică, a fost șefă de promoție și a obținut cea mai mare medie la Evaluarea Națională din județul Sălaj. Celia Clara Bodea a absolvit clasa a VIII-a la Școala Gimnazială „Silvania” Șimleu Silvaniei, iar la Evaluarea Națională a obținut media 9,92, punctaj pe care l-a mai realizat în Sălaj doar un singur elev despre care am scris zilele trecute. Celia visează să ajungă medic, îi place să cânte și crede că totul este posibil atunci când îți dorești cu adevărat.

Pe Celia am întâlnit-o la Bădăcin, dar vorbisem înainte. Nu mi s-a părut emoționată. Știa ce își dorește, pe ce drum s-o apuce. Dirigintă i-a fost profesoara Luminița Mandiuc, dar Celia mi-a explicat că a avut jur o armată de profesori, oameni care au ajutat-o să aprofundeze materia, au pregătit-o în drumul spre performanță. Și nu este pentru prima oară când eleva obține rezultate de excepție. De-a lungul anilor a participat la nenumărate olimpiade școlare unde, de asemenea, a obținut calificative notabile. Am întrebat-o pe Celia dacă s-a pregătit doar în preajma testelor și evaluărilor sau a fost o chestiune de pregătire permanentă. Tânăra a zâmbit, dar nu a ezitat. Sigură pe ea, Celia mi-a explicat că de mică i-a plăcut să învețe, să se implice, s-a pregătit în permanență, a participat la olimpiade de română și matematică. Am aflat că tinerei i-a plăcut întotdeauna să învețe, să facă performanță, dar mai ales să fie prima, cel puțin la învățătură. Asta a fost dorința sa și partea frumoasă e că și-a îndeplinit visul.

10 la matematica și arta care testează limitele

Pasiuni există și e bine că există. Celia zâmbește și îmi spune că îi place matematica pentru că îi testează limitele, o provoacă și nu renunță niciodată până nu reușește să rezolve o problemă. Eleva crede că există și un cifru al matematicii care poate fi desfăcut ușor de către toți elevii, dar cu o condiție. Șimleuanca mi-a povestit că a învățat de mică la matematică, a urmat toți pașii firești și necesari în matematică, nu a sărit peste nimic. În matematică nu poți sări pași, nu pot exista goluri în această materie care le dă atâtea bătăi de cap multor elevi. Văzând-o pe Celia că vorbește cu atât de multă ușurință despre matematică și cu atâta bucurie, m-am făcut mic. Mic pentru că pe mine m-a chinuit matematica. Celia vorbea, iar eu mă gândeam că mai știu aplica Teorema lui Pitagora, știți voi, pătratul ipotenuzei, catetele. Mă înfundă râsul, simt că zâmbește și Celia. Da, la Evaluarea Națională, Celia a luat 10 la matematică și 9,85 la română.

Cheia succesului există și poate deschide porțile cele mai ruginite

Perseverența și munca reprezintă cheia succesului pentru Celia. Tânăra m-a făcut să înțeleg că a muncit în toți anii de școală, așa a reușit. A muncit enorm, nu s-a oprit și a avut o dorință nebună și frumoasă de a reuși. Mereu a muncit, a fost o pregătite constantă, fără întreruperi. Abordarea a fost una interesantă, pentru că adolescenta s-a bucurat și de procesul în sine de învățare, nu doar de rezultat. A, era să uit, am mai aflat ceva de la această tânără. E o mare greșeală să te culci pe lauri. Voiam să aflu și cum se pregătește, mă gândeam că un astfel de rezultat poate fi obținut doar dacă stai în casă și înveți întruna. Nu, greșit. Celia este un copil normal, îi place muzica, distracția, are prieteni, nu a stat toată ziua în casă și a învățat. Adolescenta noastră cântă la chitară, se bucură de muzică, urmează cursuri de canto, iar în afara școlii a participat la nenumărate proiecte, cele mai multe derulate prin biserică. Aceste proiecte au ajutat-o să comunice, să-și consolideze personalitatea și să-și învingă timiditatea.

Visul de a deveni medic și bucuria vacanței de vară

Urmează un alt pas pentru Celia. Cel mai probabil va urma cursurile Colegiului Național „Silvania” din Zalău, asta își dorește și va reuși, sunt convins. Tânăra visează să devină medic, o meserie pe care o consideră nobilă, o profesie despre care crede că îi va oferi posibilitatea să fie aproape de oameni, să ajute oameni greu încercați. Dar până la clasa a IX-a mai este vacanța de vară, o vacanță de care Celia vrea să se bucure din plin, să râdă, să se distreze, să cânte și să stea cu prietenii. Și printre toate acestea, tânăra își face timp să o ajute și pe sora sa, cea care urmează să susțină anul viitor Evaluarea Națională. Celia râde, îmi spune că râsul o relaxează, că îi place să râdă împreună cu gașca de prieteni, să se scalde-n soare, să se bucure și să se distreze în mult așteptata vacanță de vară. Își va face timp și să gătească, îi place mult să gătească, îi plac pastele, micile bucurii ale vieții. Am discutat și despre Șimleu Silvaniei, orașul pe care adolescenta îl consideră orășelul mic și liniștit, acolo unde își găsește liniștea de care are atâta nevoie. Celiei nu îi place aglomerația, fuge de agitație. Oamenii se cunosc în Șimleu Silvaniei, este o comunitate mică, închegată, mai unită. Simplitatea acestei tinere m-a fermecat. M-a făcut să înțeleg că Sălajul, județul acestea mic ce atrage atenția numai când se întâmplă ceva rău, are și oameni buni, tineri extrem de talentați, de care societatea actuală are mare nevoie pentru a-și reveni. Numai de noi, adulții, depinde dacă astfel de tineri vor rămâne în țară pentru a construi ceea ce alții dărâmă. Succes, Celia!