Burse de studiu în SUA – oportunitate pentru elevii de liceu

Elevii de liceu care învață limba engleza la școală pot candida în programul FLEX. Este vorba despre un program prin care pot studia g un an la un liceu din SUA. Participarea la acest program, finanțat de către Departamentul de Stat al SUA, este gratuită. Înscrierile se fac online, până în 13 octombrie 2022 pe www.americancouncils.ro.

Programul anunțat de American Councils for International Education, intitulat Future Leaders Exchange Program (FLEX) 2023-2024, “își propune să ofere liceenilor din România ocazia de a studia la un liceu american și de a locui împreună cu o familie americană pe parcursul anului școlar 2023-2024”. În România este al șaptelea an de existență al acestui program, iar până acum au fost oferite burse către zeci de liceeni români, din mai multe județe, inclusiv din Sălaj care au fost repartizați licee din state precum Minnesota, Michigan, Texas, Indiana, California și New York. Programul se adresează în egală măsură și liceenilor cu dizabilități. La întoarcerea în România, anul de liceu petrecut în SUA poate fi recunoscut și echivalat. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească liceenii care vor să aplice la programul de burse în SUA: au cetățenie română, sunt născuți între 15 iulie 2005 și 15 Iulie 2008, sunt actualmente în clasele a IX-a, a X-a sau a XI-a, studiază engleza în liceu, îndeplinesc criteriile pentru a obține viza SUA și nu au stat în SUA mai mult de trei luni în ultimii cinci ani. De precizat este faptul că, la nivel internațional, FLEX, program creat de Congresul SUA, a ajuns la cel de-al 30-lea an de existență. Obiectivul este să promoveze înțelegerea reciprocă între cetățenii Statelor Unite și ai altor țări, pentru ca liceenii să aibă ocazia de a învăța mai multe despre SUA și de a le face cunoscute americanilor țările lor de origine.

Informații complete despre program sunt disponibile la adresa de e-mail flex.ro@americancouncils.org și pe site-ul www.americancouncils.ro.

foto cu caracter informativ