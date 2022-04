Zeci de sălăjeni au fost confirmați în ultimele ore cu Covid-19. Mai multe persoane se află la terapie intensivă

Cel puțin 25 de sălăjeni au fost confirmați cu Covid-19 numai în ultimele ore, iar numărul îmbolnăvirilor a început să crească, a declarat astăzi în cadrul ședinței Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din Sălaj, directorul Direcției de Sănătate Publică Sălaj, medicul epidemiolog Ligia Marincaș.

„Când am venit eu aici erau deja 25 de cazuri înregistrate. Faptul că după multe zile în care am avut o medie de sub 15 cazuri pe zi, iar acum avem două zile la rând cu peste 25 de cazuri pe zi, ne arată că avem un număr mai mare de cazuri de Covid. Sunt și patru persoane la terapie intensivă, iar peste 25 de pacienți sunt spitalizați”, a punctat directorul executiv al DSP Sălaj, dr.Ligia Marincaș.

Fotografie cu caracter ilustrativ

A. LUNGU