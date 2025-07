Zeci de copii, șapte zile de bucurie și activități la tabăra „Summer Joy” din Șimleu Silvaniei

Tabăra de vară „Summer Joy” are loc și în acest an la Șimleu Silvaniei, în perioada 14-20 iulie, și este organizată de Asociația EDU Global. Acțiunea reprezintă un proiect educațional, cultural și recreativ destinat copiilor cu vârste cuprinse între 8 și 12 ani, derulat cu sprijinul comunității și al partenerilor implicați.

Zeci de participanți la ediția din acest an

În acest an, un număr de 80 de copii beneficiază de un program diversificat, ce cuprinde ateliere de meșteșuguri tradiționale, pentru descoperirea și valorificarea patrimoniului cultural local. Mai mult, cei mici au parte de ateliere de artă, dans, teatru și muzică, ce stimulează creativitatea, expresivitatea și încrederea în sine. Pentru încurajarea unui stil de viață echilibrat și activ, participanții se bucură de ateliere de nutriție sănătoasă și sport.

Și cum taberele implică socializare, distracție și recreație, cei mici experimentează o serie de jocuri. De la cele în ștafetă, competiții dinamice, jocurile copilăriei din vremea bunicilor și părinților, toate acestea își propun cultivarea între generații și respectul pentru tradițiile simple.

În ediția din acest an, copiii vor lua parte la o excursie ghidată în Grădina Zmeilor, un loc emblematic al județului Sălaj. Participanții vor avea ocazia de a explora natura și legendele locale.

Includerea activităților ce contribuie atât la înțelegerea drepturilor copiilor reprezintă un aspect esențial al acestei ediții, dar și la înțelegerea și dobândirea procesului democratic, prin organizarea de alegeri și exerciții participative. În acest fel, copiii au șansa de a aprofunda ce presupune opinia personală, responsabilitatea și implicarea în comunitate.

Profesori și voluntari dedicați

Organizarea și desfășurarea taberei este posibilă cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj, Hanna Instruments Nușfalău, dar și cu susținerea Primăriei orașului Șimleu Silvaniei. În acest fel, implicarea autorităților demonstrează puterea parteneriatelor în educație și dezvoltarea comunitară.

Cu atât mai mult, toată această acțiune nu ar fi posibilă fără implicarea unui număr de 28 de cadre didactice, cu rol în training pentru fiecare atelier pregătit, dar și cu devotamentul celor 20 de voluntari determinați, entuziaști și plini de energie. Cei din urmă, atât liceeni, cât și studenți, își pun amprenta în organizarea activităților, dar și pentru menținerea bunei dispoziții a copiilor. Tinerii au ales să-și petreacă timpul liber din vacanța de vară pentru a fi un model de responsabilitate, prietenie și implicare pentru cei mici. Trei profesoare ale mai multor unități de învățământ din orașul de la poalele Măgurii sunt coordonatoarele taberei: prof. Alina Brăban, prof. Camelia Bîrsan și prof. Vig Judit.

„… o experiență de viață”

„Tabăra Summer Joy este mai mult decât un proiect de vacanță. Aceasta este o experiență de viață care promovează educația prin joc, cultură, tradiție, drepturi, valori democratice, mișcare și prietenie. Copiii învață să colaboreze, să creeze, să se exprime și să respecte, descoperind totodată frumusețea comunității în care trăiesc și drepturile pe care le au ca membri valoroși ai acesteia”, au transmis organizatorii.

Prin Summer Joy, Asociația EDU Global Șimleu Silvaniei își consolidează misiunea de a sprijini dezvoltarea copiilor și tinerilor din zonă, pregătindu-i pentru un viitor încrezător, responsabil și echilibrat.