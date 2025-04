Zalăul sărbătorește Ziua Internațională a Dansului printr-un eveniment special

Ziua Internațională a Dansului va fi celebrată printr-un eveniment aparte, organizat pe platoul amplasat în fața clădirii Transilvania din Zalău. De la spectacole de dansuri și recitaluri pregătite de mai multe grupuri de dansuri din județ, toate acestea vor crea o atmosferă specială în rândul participanților la manifestarea ce va scoate în evidență frumusețea și diversitatea dansului.

Aceasta va avea loc în după-amiaza zilei de marți, 29 aprilie, începând cu ora 16. Evenimentul este organizat de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, în parteneriat cu Asociația Maghiară de Cultură din Transilvania „EMKE”. Grupurile ce vor trece pragul acestei sărbători sunt:

-Magdi Senior Dance Group, inițiatorul care va prezenta dansuri dedicate seniorilor,

-Formația de dansuri populare „Mugur Mugurel”, care va pregăti recitaluri ale ansamblului de copii și adulți,

-Ansamblul „Terbete”, ce va reda publicului un microrecital de dansuri populare maghiare sălăjene.

Cea care a pus bazele acestei manifestări este Bako Magda, în prezent instructoarea formației Magdi Senior Dance Group, ce funcționează sub egida Asociației Maghiare de Cultură din Transilvania „EMKE”. Mai mult, celelalte două ansambluri își desfășoară activitatea în cadrul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj.

Dansul nu are contribuții benefice doar pentru sănătate, ci are un rol semnificativ și în ceea ce privește relaționarea dintre diferitele grupuri sociale. Prin dans, oamenii pot comunica și se pot exprima non – verbal. În acest fel sunt facilitate conexiuni emoționale și culturale. Manifestările de dansuri reunesc persoane de toate vârstele și parte a diferite medii, promovând astfel incluziunea și înțelegerea reciprocă.