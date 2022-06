Vasile Mateuț, sălăjeanul care a ajuns printre cei mai buni cicliști din România pedalând pe o bicicletă veche

Sălajul nu are un club de ciclism în adevăratul sens al cuvântului, dar îl are pe Vasile Mateuț, un militar în vârstă de 35 de ani care a ajuns printre cei mai buni cicliști amatori din România. Și a reușit această performanță pedalând pe o bicicletă cumpărată la mâna a doua.

Bicicleta a apărut în viața lui Vasile Mateuț printr-o întâmplare. „Zilele trecute am participat la Campionatul Național de Șosea și am obținut locul III la categoria Master 1, 30-39 de ani. Cursa a avut o lungime de 110 kilometri, iar diferența de nivel a fost de aproximativ 1.200 de metri. Bicicleta a ajuns un fel de refugiu pentru mine. Am ceva probleme la un genunchi și n-am mai putut practica fotbalul. Așa mi-am găsit altă pasiune, un refugiu. De atunci pedalez. Bicicleta a ajuns pentru mine o plăcere, o bucurie, simt o mare plăcere când pedalez. Îmi place mult bicicleta, îmi plac competiția, sportul. Nu pedalez în fiecare zi pentru că timpul nu îmi permite, dar mă duc cu bicicleta de fiecare dată când am timp liber”, ne-a declarat Vasile Mateuț.

A pedalat întruna 170 de kilometri

L-am rugat pe Vasile să-mi spună care a fost cea mai lungă distanță pe care a pedalat. L-am simțit că zâmbește. A pedalat întruna 170 de kilometri. „Rezultatul pe care l-am obținut la acest campionat înseamnă foarte mult pentru mine pentru că eu sunt un amator, nu am un istoric în ciclism, nu am experiență, iar cursa asta a fost foarte grea pentru mine. Am muncit foarte mult pentru a ajunge aici, la acest rezultat. Eu nici n-am știut că sunt așa în față. Mai am programată participarea la câteva competiții interne. Luni o să fie un concurs pe Transfăgărășan și am speranță că o să prind un loc bun, o clasare bună. Mai am un concurs la Timișoara, pe 30 iulie, iar la toamnă voi pedala în Cluj”, mi-a mai spus Vasile.

Pedalează pe o bicicletă cumpărată la mâna a doua

A, era să uit. Poate vă gândiți că Vasile pedalează pe o bicicletă trăznet, pe una care costă mii și mii de euro. Nu, Vasile pedalează pe o bicicletă cumpărată la mâna a doua și fabricată în anul 2010. „Când am început să pedalez eram cel mai slab din oraș, iar în trei ani am rămas fără partener de antrenament. Am intrat într-un club de ciclism din Satu Mare. La Zalău nu avem un astfel de club”, a încheiat Vasile.

