Un zălăuan băut a intrat cu mașina într-un stâlp

În vârstă de 20 de ani, un zălăuan aflat sub influența băuturilor alcoolice a intrat cu mașina într-un stâlp. Accidentul a avut loc în dimineața zilei de sâmbătă, 6 mai. Polițiștii au fost sesizați că pe strada Corneliu Coposu din Zalău s-a produs un eveniment rutier fără victime, o mașină acroșând un stâlp de electricitate. Polițiștii Biroului Rutier s-au deplasat la fața locului și au identificat persoana bănuită că ar fi condus autoturismul ca fiind un tânăr de 20 de ani, din Zalău. Acesta este bănuit că ar fi condus autoturismul respectiv în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. Astfel, tânărul a fost testat cu aparatul etilotest, polițiștii constatând că prezenta o concentrație alcoolică de 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

