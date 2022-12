Un jibouan cu deficiențe de auz și vorbire a găsit un portmoneu plin cu bani. Tânărul l-a predat poliției

Pentru gestul său, tânărul cu deficiențe de auz și vorbire a fost premiat de primarul orașului Jibou, Dan Ghiurco.

Primarul a fost impresionat de caracterul și onestitatea de care a dat dovadă Ludovic Darius Lăcătuș. Potrivit primarului, jibouanul este un tânăr care muncește, căruia nu i-a fost niciodată ușor. S-a confruntat în viață cu greutăți, cu atât mai mult cu cât are probleme de auz și vorbire. Asta nu l-a împiedicat să facă un gest de o moralitate exemplară. Ludovic a găsit un portmoneu cu foarte mulți bani. Nici măcar nu l-a deschis, deși era evident că portmoneul are un conținut consistent. S-a dus direct la poliție să îl predea, pentru a se găsi persoana care a pierdut banii și pentru care aceștia erau foarte importanți, a mai spus primarul. Primarul a participat la reuniunea comunității de la biserica pe care o frecventează Ludovic pentru a-i oferi un premiu în bani din resursele sale personale și pentru a evidenția astfel aprecierea față de Ludovic, dar și moralitatea trebuie să primească recunoaștere. „Ludovic comunică în viața de zi cu zi mult mai greu decât noi, din cauză că nu are auz și nu poate vorbi. Dar prin gestul său de azi ne-a comunicat tuturor ceva foarte important. Că este esențial să fim onești în comunitate. Oricât ne-ar fi de greu. Iar lui Ludovic îi este greu. Muncește mult și o ajută pe mama sa la serviciile de curățenie pe care le prestează. Dacă suntem onești, dacă suntem cinstiți unii cu alții, avem de câștigat ca societate civilizată, în care comunitatea răsplătește individul corect”, a spus Dan Ghiurco.