Trei tinere, jefuite la locul de muncă

Trei tinere au fost jefuite la locul de muncă. Incidentul a avut loc în 28 februarie, când acestea se aflau în timpul programului de lucru, iar persoane necunoscute au pătruns în vestiarul societății comerciale și le-ar fi sustras din bunurile personale sume de bani și căști.

Potrivit polițiștilor, prejudiciul se ridică la 350 de lei.

În urma investigațiilor efectuate în 24 aprilie, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Zalău au identificat făptașa, o tânără de 23 de ani din municipiul Zalău, bănuită de săvârșirea infracțiunii.

Ca urmare a activităților desfășurate, prejudiciul a fost recuperat în totalitate.